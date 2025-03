Egyéjszakás Kalandok - Lombos Úr izgalmas újdonsága megérkezett Lombos Úr új albuma, az Egyéjszakás Kalandok már elérhető a zenei platformokon! Az anyagon olyan neves előadók működtek közre, mint Nagy Laci “Gitano”, Tzumo, Kökény Tomi, Kardos Norbika és Heilig Tomi. A zenei világ sokszínűségét a klasszikus és jazzzenészek, valamint autentikus cigányzenészek együttműködése garantálja. „A maszterelés után beültem a kocsiba, meghallgattam a dalokat, és akkor nyugodtam meg. Aztán volt kedvem újra végighallgatni. Remélem, a hallgatók is így lesznek vele” – üzeni Lombos Úr. A lemez 13 dala különleges történeteket mesél el: egy biszexuális exbarátnő, egy álmodozó gazdasági igazgató, egy besütizett nyugdíjasklub és a generációváltás kérdései is megjelennek a szövegekben. Társadalomkritika és mély érzelmek keverednek egyedi zenei megoldásokkal. Lombos Úr 2003 óta aktív a magyar zenei életben. Producerként, dalszerzőként és előadóként olyan nevekkel dolgozott együtt, mint Charlie, Tóth Gabi, Bereczki Zoltán és Gáspár Laci. Első szólóalbuma, a Voodoopest Fonogram-jelölést kapott, a Jazzy Rádió dalversenyén pedig három egymást követő évben díjazták szövegeit. Most pedig itt az új fejezet: hallgasd meg az Egyéjszakás Kalandok dalait, és merülj el Lombos Úr különleges zenei világában!



