RaM Colosseum: jegyek és program itt RaM Colosseum: jegyek és program itt - íme a kínálat. A komplexumon belül a RaM Colosseum multifunkcionális nagytermének fővárosi szinten is kuriózuma a hidraulikával működtetett, egymástól eltolható szintekre osztott nézőtér. Színházi széksoros ültetés mellett (630 vendég) első opcióként lehetővé válik, hogy a színpaddal összenyitva bálteremmé alakíthassuk az egész teret (800m2, 42.5 méter teremhossz). A bálterem ezen formációja 600 vendég körasztalos ültetésére alkalmas. A karfás, nézőtéri székek háttámláján külön zseb szolgálja a B4-es konferencia anyagok, jegyzetek tárolását. Második opcióként – a színházi széksorok eltávolítása után- a hidraulikus nézőtérmozgatás segítségével 4 méteres teraszokat kialakítva, közel 300 m2 fennmaradó színpadtérrel, a karzat igénybevételével 440 vendég körasztalos ültetésére nyílik lehetőség. Ezáltal vendégeink a kulináris élvezeteket a színház élményével párosítva feledhetetlen emlékekkel távozhatnak házunkból! A színházi léptékben beépített fény-, hang-, vetítés- és tolmácstechnika, az 5×4 méteres motoros vászon mind-mind nélkülözhetetlen kelléke lehet a lebonyolításra váró nagybetűs ESEMÉNYNEK. A gépjárművel érkező vendégeink minél biztonságosabb, kényelmesebb érkezését és távozását 2550 m2 mélygarázs szolgálja. Emeleti panoráma és grillteraszunk 150 m2, mely igény esetén lefedhető napvitorlákkal. Folytatólagosan mellékelt táblázatunk feladata áttekinthető részletességgel bontani fent leírtakat.



Előadások Csoportterápia

Mjuzikelkámedi 2 részben A Madách musical pályázat I. nyertes műve.



ExperiDance - Omega Musical: Gyöngyhajú lány balladája

A színpadon 24 ExperiDance táncművész, a mikrofonoknál 5 kiváló musicalszínész, a mese erősítésére 21 szenzációs Omega-sláger! Egy történet, amit mindenki átélt, aki volt fiatal és szerelmes! 1 x 3 néha 4 avagy Egyszerháromnéhanégy

Ray Cooney: 1 x 3 néha 4 avagy Egyszerháromnéhanégy bohózat Bemutató: 2012. május 25. Madách Színház



Anconai szerelmesek

Az Anconai szerelemesek a klasszikus itáliai komédiák dramaturgiája alapján készült színdarab. A kacagtatóan fordulatos, szellemes történet az előadásban felcsendülő, a 70-es évek olasz slágerei miatt is felejthetetlen. ExperiDance: Ezeregyév

A tánctársulat első egész estét betöltő produkciója, a magyar történelmet dolgozza fel 21 képben, a honfoglalástól napjainkig, 500 kosztümre, fénytechnikára és fergeteges zenére épülve.



ExperiDance: Fergeteges - Sissi legendája

FERGETEGES A magyar kultúra nagykövetei zenében és táncban egy színpadon ExperiDance: Cinderella - Mese az elveszett cipellőről és a megtalált boldogságról

A Cinderella gyermekekhez szóló örökmese, egyben egy nagyszerű családi mesemusical-színház is.