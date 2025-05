David Garrett elhegedülte a nótánkat az MVM Dome-ban

Április 30-án hét év után visszatért hozzánk David Garrett, klasszikus és crossover hegedűvirtuóz, zeneszerző.

Csodálatos este részesei lehettünk az MVM Dome-ban.

David Garrett híres a műfajok ötvözéséről, a híres pop-rock sőt, metal slágereket átdolgozza klasszikus hegedűre.

Zseni a srác, hiszen ötéves kora óta hegedül, apjának köszönhetően, aki német jogász és hegedű kereskedő. Édesanyja amerikai balett táncos, tehát extrán jó géneket örökölt, de persze a világsztársághoz kitartás és kemény több évtized megfeszített munka is kellett. Paganini, Beethoven, Mozart, Tschaikowszky, bármit eljátszik hegedűn. Valamint hivatalosan is ő a világ leggyorsabb hegedűse temérdek kitüntetéssel és szakmai egyéb díjakkal, például

Garrett 66 másodperc alatt játszotta el Nyikolaj Andrejevics Rimszkij-Korszakov Dongóját, amivel bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe.

No de most nem komolyzenei hangversenyen voltunk, hanem egy más jellegű előadáson.

Koncert előtt a merchandise pultnál nézelődve be is szereztem életrajzi könyvét, amit ő maga írt. Érdemes elolvasni, nem lehet letenni, sajátos humorral ír életéről, őszintén, részletesen. Nyolc órára mindenki elfoglalta ülőhelyet, a küzdőtér ültetett volt. Más kérdés, hogy bizonyos időközönként táncra buzdított minket David, de ne szaladjunk előre.

Nyolc óra után pár perccel „megdobbantak” a hegedű húrok szívritmus szerűen a kivetítőn, kialudtak az MVM Dome fényei, és máris kezdődött a show.

Rögtön egy White Stripes, majd egy Beyonce dal szólalt meg David hegedűjén. A harmadik dalnál a Maroon 5 „Moves Like Jagger” nótájára máris táncra perdülhettünk.

Elképesztő, ahogy hegedűn szólaltatja meg az ismert dallamokat David és zenekara.

A következő dal az egyik kedvencem, a „Senorita”, zenész társa akusztikus gitáron kísérte Davidet.

A kivetítőn vonósok árnyékát láthattuk sejtelmes, változatos színekben, a koncert teljes hossza alatt. Nem gondolták ugyan túl, de úgyis Davidre szegeződött minden tekintet, nem volt szükség több vizuális effektre. David egy kényelmes, laza sportos nadrágot viselt, selyemzakóval, imádás, a laza elegancia, ami sugárzik belőle. Sokszor jött le e közönségbe közönség sétára, végig suhanva a nézőtéren, a lelátók egyes részeire is felsétálva hegedülni. Egy kislány mellé le is guggolt pár percig, hogy megcsodálhassa közelről hegedűjét. A küzdőtér másik végén egy rögtönzött kis színpad is be volt rendezve, ahol a koncert második felében több dalt is előadott David és zenekara. Ilyen volt például az Ed Sheeran féle „Shape of you” átdolgozás, ahol fogalmazhatnánk úgy, hogy az intróban David szinte gitározott hegedűjén. A dobos miközben a dobokat „püfölte” ötletesen konfetti szállt fel a dobokról, minden egyes ütemre, jól nézett ki ez az ötletes megoldás, ahogy az apró színes konfettik körbetáncolták a zene ritmusára a zenészeket. Vissza-vissza tért a fő színpadra David, az elég gyors rajongókkal szelfiket is készített (azaz, engedte, hogy készítsenek vele), miközben úgy suhant hegedűjével egyik pontról a másikra, mint „Flash a villám.” Természetesen eközben egy pillanatra sem hagyta abba a muzsikálást.

A hegedű vonója fogyó eszköz volt nála, ahányszor eljött előttem, láttam, hogy lógnak a hegedű vonó szálak az aktív használattól, ezáltal sűrűn cserélte is őket.

Akadt itt még Mäneskin, Harry Sytyles feldolgozás, mindemellett a „Despacito” dallamai is felcsendültek hegedűn.

Az egyik legkülönlegesebb a Rammstein átdolgozás volt. Metál és Rammstein hegedűn, értitek?! Megőrültök. Zseniális volt. Másik szívem csücske „medley” Nirvana / Aerosmith / Michael Jackson egy kis ötödik szimfóniával és Karib tenger kalózai filmzenével keverve. Elképesztő gyorsasággal játszotta David a „Smooth Criminal” refrénjét is a hegedűjén. A hegedű szinte sikította, hogy „Annie are you ok? Are you ok Annie?”. Libabőrös voltam, annyira hidegrázós élmény volt, és Michael-nak is nagyon tetszett volna (vagy tetszett odafentről nézve).

David zenekarának tagjai:

Vincen Garcia-basszusgitár, Bodi An der Heijden-dob, Franck van der Heijden-gitár, John Haywood-billentyűk.

David hegedű virtuóz lévén keveset beszélt, ráadásul betegen, arcüreg gyulladással lépett fel, amiből mi sem jött át a koncerten. Viccelődött is ezen, hogy milyen szerencse, hogy énekelnie nem kell, mert nehezebb dolga lenne.

Az utolsó etapban két különlegesség. Ismét egy metál feldolgozás a „My Chemical Romance” egyik „slágerével”, majd zárásképp mindenkit táncra és énekre buzdítva a híres Coldplay sláger, a ”Viva La Vida” csendült fel David hegedűjén.

Tüneményes ember, csodaszép férfi, zseniális tehetség, művész, előadó, zeneszerző, muzsikus, zenész. Varázslatos koncert volt, az idei év egyik legkülönlegesebb koncertje számomra.

Még mindig a hatása alatt vagyok, napok óta csak David albumait hallgatom.

Remélem, sűrűbben látjuk a jövőben.

A szervezésért köszönet a Live Nation Hungary csapatának!

Balázs Adrienn

Fotó: Petró Adri

Setlist:

1. Seven Nation Army (The White Stripes cover

2. Naughty Girl (Beyoncé cover)

3. Moves Like Jagger (Maroon 5 cover)

4. Senorita (Shawn Mendes & Camila Cabllo cover)

5. As It Was (Harry Styles cover)

6. Dance Monkey (Iones andl cover)

7. Take Me to Church (Hozier cover)

8. Wake Me Up (Avicii cover)

9. The Joker and the Queen (Ed Sheeran cover)

10. Despacito (Luis Fonsi cover)

11. Mein Herz brennt (Rammstein cover)

12. Shape of You (Ed Sheeran cover)

Set 2:

13. Blinding Lights (Ihe Weeknd cover)

14. Russian Roulette (Rihanna cover)

15. Survivor (Destiny's Child cover)

16. THE LONELIEST (Mäneskin cover)

17. Smells Like Teen Spirit / Walk This Way / Smooth Criminal/ The 5th / He's a

Pirate

18. Titanium David Guetta, Sia cover)

19. Shake It Off (Taylor Swift cover)

Encore:

20. Welcome to the Black Parade (My Chemical Romance cover)

Encore 2:

21. Viva la Vida (Coldplay cover)

[2025.05.23.]