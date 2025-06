Virtuóz hegedűssel és az NFZ-vel ünnepel a Margitszigeti Színház A Margitszigeti Színházban immár tradíció, hogy a Nemzeti Filharmonikus Zenekar parádés játéka adja meg a nyári klasszikus koncert-szezon kezdő hangjait, hangzatait, évről-évre más páratlan tehetségű vendégművésszel kiegészülve repítik messze közönségüket a zene szárnyain. Idén sem lesz ez másképp: a szimfonikusok június 3-án, a Nemzeti Összetartozás Napja előestéjén, Baráti Kristóf hegedűművésszel együtt gondoskodnak egy megismételhetetlen koncert élményről. A zenekart Vashegyi György főzeneigazgató vezényli. Hazánk egyik legrangosabb szimfonikus együttese, a világhírű Nemzeti Filharmonikus Zenekar önmagában is a minőség garanciája, amely kivételes szakmai érzékenységgel, a komolyzene értő és élményszerű tolmácsolásával ejti rabul a közönség szívét. Az immár hagyományos margitszigeti nyitókoncert vonzerejét fokozza, hogy a zenekart Vashegyi György, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas karmester, a Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatója vezényli majd. Tehetség és ösztönösen emelkedett stílusú játék A koncert vendége, Baráti Kristóf Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész gyönyörű, minden érzelmi rezdülést közvetíteni képes „éneklő” hangot varázsol elő Stradivari hegedűjéből. Ugyanakkor nem létezik számára technikai akadály. A legvirtuózabb hegedűversenyek legnehezebben előadható részleteit is százszázalékos pontossággal, imponáló biztonsággal, tökéletesen, tisztán szólaltatja meg. Rendszeres szereplője nemzetközi fesztiváloknak, koncerttermeknek. Több mesterkurzust tartott Chicagóban és a párizsi Sorbonne-on. Jelenleg az 1703-as "Lady Harmsworth" Stradivarin játszik a chicagói Stradivari Alapítvány jóvoltából, mely hozzájárul előadóművészetének még teljesebb kibontakozásához. A La Libre Belgique" című napilapban korábban így írtak róla: "Baráti egyedülálló. A verseny egésze alatt gyönyörködhettünk óriási tehetségén alapuló tiszta, ösztönösen emelkedett stílusú játékában, egyszerű, de kiforrott zenei ízlésében". A világjáró művész olyan kiváló zenekarokkal lépett fel, mint a Royal Philharmonic Orchestra, az Orosz Nemzeti Zenekar, a Szentpétervári Szimfonikus Zenekar, a Francia Rádiózenekar, a Budapesti Fesztiválzenekar és a Brüsszeli Filharmonikusok. Olyan jeles karmesterekkel dolgozott, mint Masur, Tyemirkanov, Belohlavek, Pinchas Steinberg, Fischer Iván, Kocsis Zoltán, vagy épp Gilbert Varga. 2011-ben legmagasabb zenei elismerést, a Liszt Ferenc-díjat, három év múlva pedig a magyar állam által adható legrangosabb kitüntetést, a Kossuth-díjat kapta a magyar köztársasági elnöktől. A margitszigeti nyitókoncert zenei csoda lesz „Programunk első része Beethoven jegyében telik. Az Egmont-nyitánnyal kezdünk, majd a Hegedűverseny szólal meg, Baráti Kristóf csodálatos szólójával. A szünet után Kodály Zoltán Galántai táncok, Dohnányi Ernő Szimfonikus percek következnek, és Liszt Ferenc Les Preludes-jével zárunk.” - mondta el Vashegyi György. Valamint hozzátette: „A művészi minőség a legfontosabb: az mindenkit megfog, ha hallja a koncertet. Örömmel látom, hogy koncertjeinken sok új arc van mostanában: vannak, akiken látszik, hogy nem biztosak benne, miként kell egy ilyen helyen viselkedni, mikor illik tapsolni, mikor nem… A margitszigeti nyitókoncerten Baráti Kristóf hegedülése meggyőződésem szerint azt is oda fogja szögezni a székhez, aki még soha nem hallotta Beethovennek ezt a művét.” Jegyvásárlás Margitszigeti Színház

