Megnéztük a Follow the Flow nyolcadik Budapest Park koncertjét

A múlt heti esős koncertek után végre szép nyári idő fogadta a Follow the Flow közönségét a Budapest Parkban.

A Kelemen Kabátban volt az előzenekar, akiknek láthatóan sok saját rajongója volt, ők az összes dalszöveget tudták és végig együtt énekeltek velük. Nem volt tömegnyomor sem, még a harmadik sorban is önfeledten bulizott és pörgette a lányokat, aki bírta ebben a melegben.

Aki figyeli a híreket, már értesülhetett róla, hogy a nagytakarítási törvénytervezet miatt olyan zenészek is közéleti állásfoglalásokat tesznek, akik eddig egyáltalán nem foglalkoztak nyilvánosan politikával. Ebbe a sorba most a Kelemen Kabátban (majd az este későbbi részén a Follow the Flow) is beállt. A közönséget is kissé váratlanul érte, amikor a könnyed, romantikus dalok után Horváth Boldi az új, Szabadulóbuli című dalban zebraszart, Lőrincet, prostikat és szuper Fideszt emlegetett és a Tanúból hallottunk idézetet... Szerintem sikerük volt vele, de aztán folytatódott a laza nyári romantika, a Maradjatok gyerekek például akkora sláger, hogy még az egyik biztonsági őr is énekelni kezdte, pedig nekik valószínűleg tiltva van az ilyesmi.

A Follow the Flow sok zenei meglepetéssel készült: a Nem tudja senki például sokáig az utolsó dal volt a koncertjeiken, most a legelső. Előadták a Nem tudhatom feldolgozását Sub-Bass Monsterrel a 2020-as Red Bull Pilvakerről, itt volt az Irie Maffia és a B-oldal, Diaz és a Két oldalú minden érem. Voltak az új dalok is, a Visszajárok és az Így vagyok szabad.

A Diazzal közösen előadott Kétoldalú minden érem című dal végén Orbán és Mészáros volt kivetítve, és bejátszottak, ha jól hallottam, egy régi Orbán idézetet is: "Amikor nagy baj van, senkire nem számíthatunk, csak magunkra". Szakács Gergő elmondta, hogy két hétig dolgozott egy beszéden, amit a koncertnek ezen a pontján akart elmondani, de végül nem készült el vele... A lényeg, hogy a közönséggel együtt töltött percek egyre értékesebbek, mert minden egyre bizonytalanabb. Lehet, hogy holnap hoznak egy törvényt, ami alapján itt (mármint a Budapest Parkban - a szerk.) is csak az Edda koncertezhet, valamit Tóth Gabi, azaz Muri Enikő... Emberileg természetesen érthető, ha Szakács Gergő a saját koncertjeiket félti a törvénytől, de igazi bátorság ahhoz kellett volna, hogy másokért, valóban veszélyben levőkért ügyekért is kiálljanak: a sajtószabadságért, a gyülekezési jogért, Ukrajnáért...

A folytatásban jött a slágerparádé: a Republic tiszteletére a 67-es út, Anyám mondta, a ráadásban Porszem, Maradok távol és Szélcsend. Jó koncert volt, a dalok még mindig nagyszerűek, óriási volt a hangulat, jó volt a hangosítás és élhető maradt a tömeg.

Follow the Flow nyolcadik Budapest Park koncertje képekben - klikk a fotóra

[2025.06.03.]