Malevo, a világhírű tánc-show pénteken a Margitszigeti Szabadtérin Május 30-án, pénteken a világhírű Malevo társulat rázza fel a kora nyáresti Budapestet különleges stílusával és fergeteges energiájával. Az America's Got Talent showban világszerte ismertté vált formáció Las Vegas, New York, Párizs és London színpadai után érkezik a Margitszigetre. Felléptek már a brit királyi család előtt, közösen álltak színpadra Ricky Martinnal, miközben tíz éve fáradhatatlanul mutatják meg a világnak az argentin hagyományokat modern köntösben. A fizikai erő, a mozgékonyság, a flamenco, a tangó és az ír szteptánc elemei egyesülnek az előadásban, amely rendkívüli vizuális és magával ragadó színházi élményt nyújt a közönségnek. Az argentin Malambo táncokat mesterfokon bemutató együttes minden érzékszervet megmozgató előadása Dél-Amerika vad szabadságát és lángoló szenvedélyét hozza el a főváros szívébe. „Számomra a malambo esszenciája szent és sérthetetlen, de szeretek kísérletezni vele. Az előadásaink középpontjában természetesen maga a tánc áll archaikus módon, de mégis friss formába öltöztetve. A koreográfiákban, a zenében vagy éppen a jelmezekben megjelennek a modern elemek, de közben mindig hűek magadunk a gyökereinkhez. Szerintem a hagyomány és az innováció találkozása teszi igazán élővé és elevenné a produkciót – nyilatkozta Matías Jaime, a társulat alapítója. A Malevo show nem csupán egy táncest, hanem komplex színpadi élmény. Produkcióikban a tradicionális Malambo lépéseket modern stilusjegyekkel gazdagítják: hip-hop, flamenco és akrobatikus elemek keveredéséből teremtik meg az ő teljesen egyedülálló dimenziójukat. Minden mozdulatukban ott a tűz, a szenvedély, és az a folyamatosan pulzáló, sodró energiaáradat, amely minden nézőt magával ragad. A csizmák csattogása, a lasszók lendülete, valamint az élő dobszó harmóniája kápráztató, minden pillanatban érződik az az emberfeletti, összhang, koordináció, az a közös dinamika adta megkérdőjelezhetetlen erő, amely világhírűvé tette őket. A társulat tagjait a rendkívüli fegyelem és elhivatottság jellemzi, amelynek köszönhetően minden fellépésük a legmagasabb színvonalat képviseli. Élmény, ami egy életre szól A Margitszigeti Színház ősfákkal ölelt, a fővárosi dzsungel szívében megbúvó hatalmas színpada páratlan hátteret biztosít majd ehhez a Budapesten még sosem látott lenyűgöző előadáshoz. A természet és az argentin kultúra nyers vadságának, erejének, szenvedélyének találkozása olyan atmoszférát teremt, amely nem csak egy estére, vagy egy nyárra, hanem egy egész életre szóló élményt ígér most pénteken. Jegyvásárlás Margitszigeti Színház

Fotó: Jordan Muns [2025.05.30.]