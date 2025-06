Budapesten startolt el az Iron Maiden jubileumi turnéja

Fennállásának ötven éves évfordulóját ünnepli az Iron Maiden zenekar. Ennek jegyében zajlik idei világ körüli turnéjuk, amit nem kis megtiszteltetéssel nálunk kezdtek, ráadásul dupla telt házas Papp László Arénával rajtolva.

Elképesztően profi, zseniális koncert részesei lehettünk. Méltó ünnepe volt a fél évszázadnak. a Második napról, május 28-ról tudok beszámolni, nem szeretnék állást foglalni sem pro, sem kontra a setlist vitában, én „csak” huszonöt éve szeretem, tisztelem, hallgatom őket. Ezt az ős rajongókra, illetve szuper fanokra hagyom eldönteni. Mindenesetre én rém elégedett vagyok, főleg, mert voltak a kedvenc „slágereim”, és a reakciókból ítélve, mindenkinek felejthetetlen estét okoztak, akik bármelyik, vagy akár mindkét napon részt vettek az eseményen. No persze nem csak a kedvenc dalaim miatt vagyok elégedett, de haladjunk szépen sorban, időrendben.

Az előzenekar a Halestorm volt, akik egyébként ősszel visszatérnek önálló koncertre is hozzánk. A setlist nagyjából a 2022-es őszi koncerttel megegyezett, amikor a Black Veil Brides társaságában jártak nálunk. A Hale testvérek által alapított zenekar most is odacsapott rendesen, Lzzy hangja a telt házas Arénát is bezengi, olyan erőteljes. Közben gitározik, szaladgál a színpadon, olykor egy szinti mögé is bepattan, és mindemellett egy pillanatra sem zökken ki az énekesi szerepből.

Halestorm koncert képekben - klikk a fotóra



Testvére Areya most is püfölte a dobokat rendesen, szokásos baseball ütőkkel doboló, látványos dobszólóját most sem hagyta ki. Bő háromnegyed órát játszottak mielőtt elbúcsúztak, rendesen felpezsdítették a hangulatot. A közönség innentől már a háttér zenéket is énekelte, csápolta a szünetben, miközben szépen lassan az összes maradék hely is elfogyott, és csordultig telt az Aréna.

Az Iron Maiden 1975 óta töretlen a heavy metal színtéren, több száz millió lemez eladással, a brit heavy metal történelmébe is egy életre bevésték a nevüket. A különböző tag és stílus váltások az elmúlt fél évszázadban egy kisebb regény hosszúságával érnek fel, akit érdekel, itt találja.

Maradjunk a koncert estéjén. A merchandise pultok az Aréna több pontján is nyitva álltak és várták a vásárlásra is elszánt rajongók ezreit. Nem mondom, hogy nem voltak szép árak, de meg kell hagyni választék is akadt bőven. Például készültek nekünk, magyaroknak budapesti állomásra külön egyedi designnal nyomott turné pólóval. Úgy tudom el is fogyott (nem kevés darabszámban).

Az introt a „Doctor Doctor” dallal kezdték, még megvilágított nézőtérrel, felvételről, a közönség ezt is harsogva kezdte el énekelni.

Az 1981-es Killers album egyik tételével nyitották a két órás „szeánszt”.

Iron Maiden koncert képekben - klikk a fotóra



Három hatalmas kivetítő, olykor egybefüggő vizuál a három vásznon, illetve a két oldalsó vászon a zenekar tagokat is mutatta, hogy távolabb is jól lássunk mindent és mindenkit, a középső kivetítőn pedig elképesztő vizuális látványban volt részünk. A vásznon egy kis időutazás vette kezdetét, megérkezve a „Killers” lemez borítóig, ami ahogy megjelent a kivetítőn, a zenekar szó szerint berobbant a színpadra. A közönség a leghátsó sorokig énekelt, tapsolt.

A küzdőtér örvénylett, hullámzott a tömeg. A koncert első harmadában rögtön egy több méter magas Eddie is megjelent a színpadon a zenekar tagok feje felett tornyosodva. Eddiet az Operaház fantomja követte, legalábbis a dallistán. A színpad a kivetítőkön kívül több emelvénnyel és lépcsővel is be volt építve. Az egyik ilyen emelvényen helyezték el középen a dobost, Simon Dawsont, aki köztudottan Nicko McBrain dobos távozása után érkezett a zenekarba. A rajongók őt is nagy, szeretettel fogadták, ezért is hálás volt a zenekar. Következett az egyik kedvenc tételem, a „Number of the Beast”, tűz lobbanásokkal a színpad különböző pontjain, hozzá illő sztorival a kivetítőn.

Bruce minden második dalnál ruhát váltott, bőrdzseki, farmermellény, hosszú kabát, katonai zubbony, álarc, minden volt rajta az este folyamán. Powerslave, 2 Minutes to Midnight, Run to the Hills, The Trooper teljesség igénye nélkül. Minden dalnál a dalszöveghez, lemezhez illő „színházat” hozott nekünk a zenekar. Bruce, aki az adott jelmezbe bújva hol a Hold előtt sétált köpenyében, vagy épp álarcban énekelt a piramisok tetején, vagy ketrecbe zárta saját magát, amikor épp nem kísértet elől menekült.

Elképesztően élethű vizuális élmény volt, ahogy a kísértet üldözte, majd egyszerre köddé váltak, vagy épp egyenruhában lengette az angol – no és persze a magyar zászlót (természetesen a legnagyobb sláger, a Trooper alatt), miközben a több méter magas Eddie is megjelent újra a színpadon, ezúttal karddal a kezében.

Steve Harris, Adrian Smith, Janick Gers, Dave Murray nyúzták a húrokat két órán át, Bruce Dickinsonunk pedig továbbra is az egyik legnagyobb hang a metal palettán. Elképesztő élmény a legendákat élőben látni.

Az utolsó tételnél a kivetítő és a színpad szinte egybeolvadt egy hatalmas űrhajóvá, még ez is patentra van kiszámolva, hogy épp a Wasted Years címben is találóan a búcsú nóta. Felejthetetlen este részesei lehettünk, azóta is Maident hallgatok a koncert hatása alatt maradva.

A szervezésért köszönet a Live Nation Hungary csapatának!

Balázs Adrienn

Fotó: Petró Adri

Setlist:

Halestorm:

1. Fallen Star

2. I Miss the Misery

3. Love Bites (So Do I)

4. WATCH OUT!

5. Darkness Always Wins

6. Familiar Taste of Poison

7. Rain Your Blood on Me

8. Drum Solo

9. Wicked Ways

10. 1 Get off

11. Everest



Iron Maiden:

1. Murders in the Rue Morgue

2. Wrathchild

3. Killers

4. Phantom of the Opera

5. The Number of the Beast

6. The Clairvoyant

7. Powerslave

8. 2 Minutes to Midnight

9. Rime of the Ancient Mariner

10. Run to the Hills

11. Seventh Son of a Seventh Son

12. The Trooper

13. Hallowed Be Thy Name

14. Iron Maiden

Encore:

15. Aces High

16. Fear of the Dark

17. Wasted Years

[2025.06.02.]