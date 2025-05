Cserkeszőlő ad otthont a Kunság új gasztro-kulturális fesztiváljának Jön a Kunsági Bor Hétvége és Pálinka Napok jövő hétvégén 2025. június 7-8-án Cserkeszőlőn rendezik meg első alkalommal a Kunsági Bor Hétvége és Pálinka Napok fesztivált, amely a térség borászati és pálinkafőzési hagyományait állítja középpontba. A hagyományteremtő céllal életre hívott esemény célja, hogy a nagyközönség számára is elérhetővé és élményszerűvé tegye a Kunsági borvidék értékeit. A program során a látogatók megkóstolhatják a díjnyertes kunsági borokat és kiváló minőségű pálinkákat, amelyek országos megmérettetéseken is kimagasló eredményeket értek el. A termelők személyes jelenléte lehetőséget teremt a közvetlen kapcsolatfelvételre és a borkultúra mélyebb megismerésére. Az eseményen nem maradhat el a látványfőzés sem, mindkét nap egészben sült malac, szombaton bográcsban készült székelykáposzta, vasárnap bográcsban készült babgulyás vásárlására lesz lehetőség. A cserkeszőlői program szabadtéri könnyűzenei és akusztikus koncertekkel, valamint utcabállal egészül ki. A szervezők minden korosztály számára változatos és tartalmas kikapcsolódási lehetőséget kínálnak. Fellép többek között a Dirty Slippers, The Pepper Shop és a 4Hands Band. A Kunsági Bor Hétvége és Pálinka Napok Cserkeszőlőn egyedülálló lehetőséget kínál június második hétvégéjének tartalmas eltöltésére. A rendezvény látogatása ingyenes. További információ: https://www.cserkeszolo.hu [2025.05.29.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gabriella szolgáltatás [2025.05.27.]

gazda szolgáltatás [2025.05.27.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu