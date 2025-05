Superalbum címmel készít dalokat egy gyerekkórus és 10 magyar sztárzenekar Neves magyar zenekarokkal együttműködve készít közös dalokat a Superar Zeneművészeti Alapítvány gyerekkórusa. A projektről a Budapest Park backstage-ben sajtótájékoztatón beszéltek az érintett szervezetek vezetői. Kamau Makumi, a Banana Records egyik alapítója ismertette az alapkoncepciót: összehozni a Superar Zeneművészeti Alapítvány gyerekkórusát neves zenekarokkal, így segítve az alapítvány céljait: kreativitásra és csapatmunkára tanítani őket. Az ötletnek megnyertek tíz zenakart és előadót: Valmar, Carson Coma, Margaret Island, Blahalousiana, Mehringer, Co Lee, Járai Márk, Kolibri, Bagossy Brothers, Bohemian Betyars. Minden zenekar egy-egy közös dalt készít a gyerekkórussal, és a kész dalokat várhatóan ősszel jelentetik meg Superalbum címmel. Ezután Morvay Judit, a Superar Zeneművészeti Alapítvány vezetője beszélt röviden az alapítvány céljairól: a zenepedagógia segítségével megmutatni a gyerekeknek, hogyan képesek felülmúlni önmagukat, leküzdeni akadályokat. Az alapítványról 2023-ban a 24.hu-n jelent meg egy részletes riport, érdemes elolvasni.



Végül Németh Károly, a Spar Magyarország marketing vezetője beszélt arról, miért támogatják a projektet: ahogy Schobloher Barbara mondta neki, ez olyasmi, amiből ciki lett volna kimaradni... A sajtótájékoztatón ezután bemutatkozott maga a gyerekkórus - klassz volt, ahogy a Carson Coma és a Margaret Island tagjai, Járai Márk, Mehringer Marci és sokan mások a közönség soraiból nézték a gyerekek műsorát. A projekt értéke a részvevő gyerekek számára nyilvánvaló: a bemutatott rövidfilm alapján már most is nagy élmény nekik az ismert sztárokkal az iskolában együtt zenélni és közös dalokat írni. A közönség pedig szurkolhat, hogy tényleg jó dalok készüljenek. Gyerekkórussal közös dalt készíteni egyáltalán nem elvetélt ötlet - a sajtótájékoztatón nem hangzott el, de azért gyanús, nem-e Yungblud: Lowlife című slágere inspirálta ezt az egészet... Tóth Noémi [2025.05.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gabriella szolgáltatás [2025.05.29.]

gabriella szolgáltatás [2025.05.27.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu