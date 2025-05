Képgalériák • Fiesta 25 Barba Negra Megnéztük a Fiesta 25 koncertet a Barba Negrában Újra összeállt és zenekaros nagykoncerttel tért vissza az eredeti felállású Fiesta együttes a Barba Negrában. Nagy összegben fogadtam volna, hogy DJ Dominique lesz az előzenekar, aki a TNT, a Neoton és minden retró jellegű buli állandó bútordarabja. Breda Bia hozzá képest látványban és dalválasztásban is üdítő volt a reggaeton ritmusokkal. Elképesztő tömeg volt, még sohasem láttam ennyi embert a Barba Negrában. Negyedórás sor a büfében, a nők női WC-nek használják a férfi WC-t - biztos jelei ezek egy nagy-nagy bulinak. Celebspotting: Heatlie Dávid a tegnapi Triász koncert után hozzánk hasonlóan ma is visszatért a Barba Negrába, és itt volt Betty Love énekesnő, valamint Galler András "Indián" kliprendező is. A koncertnek abszolút megadták a módját: nagy zenekar játszott fúvósokkal, billentyűssel, gitárosokkal, háttérénekessel, ütős hangszerekkel. Nagy csapat táncos dobta fel a bulit, szexi lányok és fiúk, a háttérben LED falak, rengeteg fény, rengeteg füst. Volt sztárvendég is: Emilio érkezett a Szeret a nő előadására. De a legfontosabb szereplő természetesen Csordás Tibi és Knapik Tamás volt, újra egy csapatban! Csordás Tibin látszott, hogy az elmúlt években is aktív maradt: tökéletes rutinnal hozta le a koncertet, energikus volt és vidám, simán megmozgatta a sokezer fős közönséget, valamint a zenekar összes tagjának fejből tudta a nevét. Knapik Tamás pedig gitározott - nyilván iszonyú stressz ennyi év után ilyen nagy színpadra, ilyen nagy bulira visszaállni. A közönség is hálás volt, egy emberként énekelte mindenki a rég hallott(?) nagy slágereket, az Amor latinotól kezdve, Meddig tart, Őrzöm még, Jött veled a nyár, Hasta la manana és természetesen végül az Angelinát. Amit viszont sajnáltam: a fiúk külön töltött éveiről egy szó sem esett, nem volt teátrális kibékülés, összeborulás. Erről sem volt szó, pedig szerintem Tibi Libertad című albumát, valamint Knapik Tamás Kocsis Renivel közös reggaeton dalait is érdemes lenne a Fiesta-életműbe kanonizálni, vagy legalábbis: játszani... Nagyon kíváncsi leszek, hogyan tovább: el tudják adni majd a nagyszínpados, nagyzenekaros felállást ezután is vagy maradnak a kisszínpados haknik? És ami még ennél is érdekesebb: lesznek új Fiesta dalok? Gondolom, Csordás Tibi Facebook oldaláról kiderül majd: Tóth Noémi Fiesta25 koncert képekben - klikk a fotóra [2025.05.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2025.05.21.]

