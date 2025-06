AWS koncerttel nyitott a Park - képriport

Kapunyitási pánik a Budapest Parkban. Április 24-én nyitotta meg a 2025-ös szezont a Budapest Park az AWS főszereplésével.

Az ország egyik legnépszerűbb modern metal formációja, évről évre feltüzeli a közönséget Budapest legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyén. Ez most sem volt másképp, hozták, a tőlük megszokott energikus, mégis bensőséges hangulatot.

Az AWS szívügyének tekinti a fiatal zenekarok felkarolását, így két előzenekarnak is lehetősége volt megmutatnia magát a Park színpadán.

A Vodka For Kids után A Király Halott lépett színpadra és alapozta meg az estét.



Azt is megszokhattuk már, hogy nincs Parkos AWS koncert vendégek nélkül; itt volt Kovácsovics Máté a Mudfieldből, Agócs Márton és Fejér Mihály az Aurevouir.-ból, Diószegi Kiki a Down For Whateverből és Venyige Balázs A Király Halottból.

AWS koncert képekben - klikk a fotóra



2024 májusában jelent meg a zenekar legújabb nagylemeze Innen szép nyerni címmel. Ez mérföldkő volt a zenekar életében, hiszen ez az első teljes album Stefán Tamással, aki a fiatalon elhunyt Siklósi Örs „helyére” érkezett a zenekarba. Az elmúlt évek a gyászfeldolgozásról szóltak, ez a lemez is része a terápiának, ahogy a koncertek is. A közönség szeretete viszi tovább az AWSt, most már Stefán Tomival, akit teljes mértékig elfogadtunk, megszerettünk.



Örsöt soha nem fogjuk elfelejteni, mindig ott lesz velünk a koncerteken, a dalokban. Szellemisége él tovább, a zenekar és közönsége viszi tovább.

Ott volt a Lelket vennékben is, amikor bejelentették, hogy november 2-án, a Vígszínházban, akusztikus koncertet adnak Madách 2.0 elnevezéssel. (Azóta még egy Madách 2.0 koncert bejelentésre került és mind a két előadás nagyjából 20 perc alatt lett telt házas.)



Ott volt a koncert végén is, a Viszlát, nyárban, ez a dal hozta meg a zenekarnak az országos ismertséget 2018-ban és talán a mai napig ez a legnagyobb slágerük.

A koncertet elnézve a zenekar nyerésre áll, kirobbanó formában vannak, óriási hangulatot varázsoltak a Parkba. Néha ugyan sírtunk (én úgy láttam, hogy a srácok is elérzékenyültek) egy kicsit, de egyáltalán nem pánikoltunk.



A nyári koncertek még zúzósak lesznek, aztán jön novemberben a csendes, ülős, Madách 2.0 koncert.



A Parkban is folytatódik buli, pop, rock, metál, kinek-kinek az ízlése szerint.



Audrey

Fotó: Petró Adri

[2025.06.02.]