Kapcsolatok • Carson Coma Megnéztük a Nagy Carson Coma Reunion koncertet a Budapest Parkban Szörnyű idő volt a Carson Coma 50. évfordulós, jubileumi koncertjén: 11 fok és szakadó eső... Aki viszont ott volt, melegen öltözött és volt esőkabátja, láthatóan nagyon-nagyon jól szórakozott. A Telehold, a Carson Coma Palánta programjának győztese volt az első előzenekar, L.A. Suzi pedig a második. Én csak az utóbbi végére értem oda, de rövid idő alatt is többször meg tudott lepni. Egyrészt az énekesnő elkpesztően unott hangon konferált - az előadók ennél izgatottabbak szoktak lenni a Budapest Parkban fellépve, de ez nyilván a stílusa része. Viszont amikor azt mondta: "Köszi, hogy ti nem bántotok azért, mert buzi vagyok", ez a mondat nem volt szerencsés. Egyrészt nem kellene, hogy ezt külön meg kelljen köszönni, másrészt a Carson Coma előtt fellépve mire számított, hogy bántani fogják?! Én most először láttam Carson Coma koncertet, úgyhogy frissen csodálkoztam rá az összes show elemre. Jó ötlet például az intróban bemutatni a zenekar tagjait, egyrészt mindenki megkapja a megérdemelt figyelmet, másrészt a bemutatás nem a koncertből veszi el az időt. A kamu ováció viszont gáz, a közönség majd lelkesedik, ha akar. Ugyanígy klassz a koncert végén is a levezető stáblista. Az ötvenedik évforduló alkalmából a zenekar idős hasonmásai kezdték a koncertet. Egy instagramos tagelés alapján úgy tűnik, a Junkies ugrott be egy dal erejéig, de ez csak tipp, a poén viszont mindenképpen jól sikerült. Már a koncert elején elsütöttek nagy slágereket: Én még sohasem, illetve Frida Kahlo, utóbbinál Beton Hofi is beugrott a részére. A közönség végig rendkívül lelkes volt, nem tudom, hallottam-e valaha ennél lelkesebb közönséget a Parkban. Igaz, aki a hideg és a végig szakadó eső ellenére itt volt, az már biztosan elkötelezett rajongó! Lehetett énekelni angolul (Daddy said no), illetve Vitáris Ivánékkal magyarul (Kérdőjelek és a válaszok). Nagyon vicces, hogy egy rajongó szerencsekeréken pörgeti ki a következő számot, ebben az esetben Ádám a Bőrönd című dalt. Kíváncsi lennék, a srác utána hogyan tért vissza az első sorba, mikor még a keverők mögötti részen is tömegnyomor volt... Immunissá válunk - itt szerintem megdőlt a Parkban éneklő közönség hangerő-rekordja, aztán a Feldobom a követ közben ismét... Nagyon erős volt az "Orbán Viktor" utáni animáció, ami a készülő sajtótörvényre reagált, és azóta a hírekbe is bekerült: teljes csend volt, és kivetített böngészőablakokból próbálták megnyitni a Telex, a 444, a Partizán, a HVG oldalát - de egyik sem volt elérhető... Mi azt reméljük, hogy az említett újságok mellett a Carson Coma is még sokáig elérhető lesz, például nem oszlik fel másnap, mint a Margaret Island... és látni fogjuk őket a 75. jubileumi bulin is - csak az időjárás lehetne majd jobb ennél. Szatmári Péter [2025.05.26.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Hitel kínál magánszemélyek becsületes szolgáltatás [2025.05.24.]

gazda szolgáltatás [2025.05.24.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu