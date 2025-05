A Quimby MVM Dome koncertje a kulisszák mögül A Quimby és a Danubia Zenekar több mint fél éven át készült a 2024. március 9-i Class & Roll koncertre. Az MVM Dome-ban a színtiszta rock and roll mellett szimfonikus átiratokkal és sosem hallott hangszerelésben megszólaló Quimby-dalokkal utazhatott végig a közönség a banda zenei palettáján. A Class&Roll Koncertfilm nem csupán a koncert látványos pillanatait örökíti meg, hanem a felkészülés izgalmas és általában láthatatlan világába is bevezeti a nézőt. A koncertfilm 2025. május 30. és június 13. között látható az eSzínház Nyáresti vetítések programjában. A Quimby a zenekar történetének közel három és fél évtizede alatt még nem készített olyan koncertfilmet, amiben bemutatják, miként áll össze egy nagyszabású produkció. A csapat először 2018-ban játszott a Danubia Zenekarral, akkor a szimfonikus zenekar felkérésére szólaltak meg áthangszerelve a Quimby-dalok. Azonban a közös munkában még rengeteg inspiráció és lehetőség rejlett, ezért 6 év után újra közösen álltak színpadra. A 2024. március 9-i Class & Roll karmestere Balassa Krisztián volt, a zenei átiratokat Ott Rezső zeneszerző komponálta. „Ahogy Kiss Tibi fogalmazott: nem dolgozni, sőt, még csak nem is zenélni jöttek az MVM Dome-ba, hanem játszani, ez a hozzáállás pedig valóban érződött is az első perctől az utolsóig” – írták a koncertről egy beszámolóban. Azonban az önfeledt játékot rengeteg ötletelés, tervezés és számtalan próba előzte meg. A kamerák a koncert előtti hónapokban is követték a zenekart, így a film azt is bemutatja, miként állt össze ez a megismételhetetlen produkció. Mennyi munka, szenvedély, fáradtság és öröm rejtőzik egy ilyen este mögött. A közönség tehát nem egy klasszikus koncertfilmet láthat, hanem egy kulisszák mögé is betekintő összefoglalót a Class&Roll megszületéséről és a legemlékezetesebb színpadi pillanatokról. A koncertfilm 2025. május 30. és június 13. között látható az eSzínház Nyáresti vetítések programjában. Fotó: Fotó kredit: Bátori Gábor ‘Jim’ [2025.05.29.] Megosztom: