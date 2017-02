Oscar-díj 2017 - kiderült, nyert-e a Mindenki Hétfőn hajnalban megtartották a 89. Oscar-díjátadó, ahol többek mellett kiderült, hogy a Saul fia tavalyi győzelme után ismét diadalmaskodik-e egy magyar film. Deák Kristóf énekkaros kisfilmje, a Mindenki az első magyar rövidfilm az Oscar történetében, ami bekerült a legjobb öt közé. A Mindenki című alkotás az első magyar kisfilm, amely elnyerte az amerikai filmakadémia díját.



Deák Kristóf a díjat átvéve köszönetet mondott a filmakadémiának, valamint családjának és tanárainak. "Ajánlom ezt a díjat mindazoknak az embereknek, akik jobbá tehetik ezt a világot, a gyerekeknek. Próbáljuk őket jól felnevelni, hogy büszkék lehessünk rájuk" - fogalmazott.



A Mindenki az Ennemis intérieurs című francia, a La femme et le TGV című svájci, a Silent Nights című dán és az El corredor című spanyol filmmel volt versenyben a legrangosabb hollywoodi elismerésért, amelyet idén 89. alkalommal osztottak ki.



Már a jelölés is nagy dolog Az Oscar-jelölés már önmagában is óriási dolog, már ezzel is nyertünk - mondta az MTI-nek kedden Deák Kristóf, a Mindenki című kisjátékfilm forgatókönyvíró-rendezője, akinek alkotását a legjobb rövidfilm Oscar-díjára jelölte az amerikai filmakadémia. Az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) kedden online közvetítéssel hozta nyilvánosságra a legrangosabb hollywoodi elismerés jelöltjeit. Deák Kristóf munkája a rövidfilmek kategóriájában került be az öt jelölt alkotás közé. "Fantasztikus érzés, hihetetlen élmény" - mondta el telefonon a rendező az MTI-nek, hozzátéve, hogy a stábtagokkal együtt követték a jelölések bejelentését, és örömükben felkiáltottak, amikor a film címe is megjelent a jelöltek között a képernyőn. A rendező hangsúlyozta: már azzal is nagyon elégedett volt, hogy filmje bejutott a jelölésre esélyes tíz alkotás közé. "Nagyon reménykedtünk, hogy végül a jelöltek közé is bekerül, de ezt nem lehetett előre látni, megtettük, amit lehet" - mondta.

