Budapesti klubkoncerten lesz látható a kiváló blues rock gitáros, Ben Poole A 2010 óta aktív angol muzsikus ezúttal triójával érkezik a fővárosba. A hat országot érintő őszi turné különlegessége, hogy a műsorban már a következő albumra szánt dalok közül is megszólal néhány. A BackStage Pubban november 17-én lép fel. Még mindig csak a 30-as éveinek közepén jár ez a nagyon szimpatikus, bedfordi fiatalember, akinek gitárjátékáról már sok-sok évvel ezelőtt szuperlatívuszokban beszéltek a műfaj olyan óriásai, mint Gary Moore, Jeff Beck, Kenny Wayne Shepherd és Richie Kotzen. Zeneszerető angol családban nőtt fel, ahol az édesapjának is vérében volt a muzsika, így gitár is akadt otthon. Ben kilencévesen kezdett a húrok pengetéséhez, de elmondása szerint 12 éves volt, amikor megkapta az igazi dózist a gitározáshoz. Jimi Hendrix: Voodoo Child-ja volt, amely örökre a hatalmába kerítette. Karrierje 2010-ben indult az „Everything I Want” EP-vel, melyen már megtalálható volt az 1970-es Free klasszikus, a „Fire And Water” című dal, ami egyébként fel-felbukkan az aktuális turné állomásain is. Három nagylemeze mellett számos koncert kiadvány is megjelent az évek során, melyek remekül átadják a gitáros-énekes zenei ars poetikáját - a lágyabb, soulban gyökerező dallamos szerzemények jól megférnek a vaskosabb blues rock dalokkal és a hosszú improvizatív témákkal egyaránt. „Anytime You Need Me” címmel 2018-ban jelentkezett legutóbb stúdióalbummal, így már várható volt a hamarosan érkező új korong felvétele, melynek néhány szerzeményét már ezen a turnén kipróbálja a zenekar. Hat év után újra Budapesten lép fel a Ben Poole Band – ne hagyd ki a lehetőséget! Jegyek elővételben kaphatók a TIXA.HU online rendszerében (5 900 Ft) és a koncert estéjén személyesen a helyszínen, 6 900 Ft-os áron. Limitált nyomdai jegyek is rendelhetők/vásárolhatók a LOTS Music e-mail címén illetve a koncert napján a helyszínen kapunyitástól. Kapunyitás: 19:00 // Kezdés: 20:00

Ben Poole - gitár, ének

Steve Amadeo - basszusgitár

Oliver Dixon - dob, vokál 2025 tavaszi blues rock koncertek:

Jegyek már kaphatók

Március 1. - Ellis Mano Band (svájci)

Március 8. - Artur Menezes (brazil/amerikai)

Április 4. - Gary Moore Emlékest 2025 (nemzetközi)

Április 5. - Henrik Freischlader (német)

Április 7. - Band Of Friends (ír)

Május 14. - Manu Lanvin & The Devil Blues (francia)

