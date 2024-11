Megnéztük Horváth Tomi Halloween partyját a Barba Negraban Október 31-én Horváth Tomi Halloween partyt tartott a Barba Negraban, mi pedig fergetegeset buliztunk ezen a koncertjén is. Tomi már előre megkérte a rajongókat Instagram sztoriban, hogy aki affinitást érez, jelmezben érkezzen. Ennek örömére a közönség jelentős része beöltözött és talpig sminkben érkezett. Voltak ördögök, apácák, zombik, akadt aki Beetlejuicenak, akadt aki Wednesdaynek öltözött. A bemelegítésről Pixa gondoskodott bő egy órás szettjével. Miután „Pixa bácsi” felkorbácsolta a hangulatot, kis szünet után máris színpadra lépet Horváth Tomi és zenekara. Azt ugye már korábbi beszámolóimban is leírtam, hogy élő zenekarral koncertezik minden esetben, most sem történt ez másképp. A színpadkép Halloween hangulatához illeszkedve egy temető volt sírkövekkel, sejtelmes fényekkel övezve. A kivetítőn már Pixa bulija alatt is Tomi és zenekara illetve felesége, Andika közös fotói pörögtek, az egész csapat beöltözött természetesen különböző, alkalomhoz illő jelmezekbe. Tomi szolidan smink nélkül érkezett, Michael Jackson előtt tisztelegve. A kivetítőn vetített képek aláfestő zenéje is Michael Jackson Thriller dalának „outroja” volt, ami tökéletesen illett az alkalomhoz. Tomi szettje is Michael Jacksont idézte meg, arany gombos fekete zakó, bal karján piros szalag, napszemüveg, fehér kesztyű, fehér zokni, fekete cipő, néhány táncmozdulattal is megidézte nekünk a pop királyát. (Kilenc éves korom óta vagyok Michael Jackson rajongó, harmincnégy éve, Tominak ez - is - jól áll, nekem hihettek, mert háklis vagyok az „alteregókra” egyébként). Első dalban megidéztük a nyarat -„Emlékszem még Júliusra”- ezzel táncra is perdült a Barba Negra. A következő dallal felszálltunk a felhők fölé, majd olyan slágerekre táncolhattunk, mint a „Beléd estem, Babám”, a teljesség igénye nélkül. A látvány is pazar volt, amerre szem ellátott a színpad teljes hosszában széltében lángcsóvák lobbantak a zene ritmusára, a zenekar pedig olyan gitár- és dobszólókat nyomott, mintha metal bulin lennénk. Tomi végigtáncolta a két órát az éneklés mellett, nem is tudom, hogy bírja ennyi energiával és egy másodpercre sem csúszik meg a hangja, hibátlanul énekel tánc, ugrálás, szaladgálás közben is. A közönséget folyamatosan szóval tartotta, a dalok között ismét köszönetet mondott Andikának a feleségének is, hogy mindig mindenben támogatja és mellette van. A koncert közepén „Michael Myers” (Halloween film) is megjelent a színpadon, de ezen az estén nem bántott senkit. A végén felcsendültek a legbulisabb dalok, nem mintha a többin nem fáradtam volna el, Tomi koncertjein lehetetlen nem ugrálni - táncolni. A meggyfa árnyékában táncoltuk körbe Tomival a világot és a Barba Negrat. Ez volt Tomi évzáró koncertje is egyben. Meglepetés!!! Tomi új dalának „Királynőm” klipjét ezen a koncerten forgatta, így a Halloween jelmezbe öltözött rajongók is megtalálhatják magukat a klipben. Horváth Tamás koncertjein mindig biztosak lehetünk benne, hogy jól szórakozunk, nem volt ez most sem másképp. Köszönjük ezt a hatalmas bulit Tominak ismét! Balázs Adrienn Videók [2024.11.18.] Megosztom: