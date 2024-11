Érkezik a Trapézon tüllben

Magánprodukcióban, saját finanszírozásban mutatja be Bordás Barbara és Kékkovács Mara a Göttinger Pál által számukra írt Trapézon tüllben című új magyar darabot, aminek alcíme: primadonnák zenés játéka egy részben. A háromszereplős előadásban, melynek középpontjában a színésznők, mint nők állnak, partnerük Józan László. Az Artist Center Agency által forgalmazott produkció premierje december 2-án lesz az Art-Színtérben, Őze Áron rendezésében.



Az előadásnak Bordás Barbara és Kékkovács Mara a főszereplői, maguk is primadonnák és édesanyák. Sipos Ilka és Sáskáné Koronka Boglárka szerepében személyes vallomásaik vegyülnek a régi nagyok gondos kutatómunkával feltárt emlékeivel, ebből hozva létre egy szívmelengető történetet szerelemről és magányról, színházról és anyaságról, konokságról és lemondásról. A Trapézon tüllben színházi mese a régi Nemzeti Színház hőskorából könnyekkel, operákkal, operettekkel, sanzonokkal – és sok nevetéssel. Persze, a férfi is ott van a képben az elejétől a végéig – Csigaházy szerepében Józan Lászlót láthatják majd a nézők.

"Amikor Bordás Barbara és Kékkovács Mara felkértek a megírásra, a feladat is azonnal világos volt: a darabnak egyedülálló, harcaikat édesanyaként is megvívó primadonnákról kell szólnia. Noha nagy kedvem volt foglalkozni ezzel a témával, azért meg is rémültem: nyilván sem primadonnaságról, sem anyaságról nem tudhatok túl sokat. De aztán hamar megnyugodtam: felfedezőutamat ebbe a világba ugyanúgy járhatom be, ahogy a néző is fogja majd: kíváncsian, nyitottan, és menet közbe rá-rácsodálkozva olyan dolgokra, amelyek bár teljesen egyértelműnek tűnnek, magamtól sosem merültek volna fel bennem” – mondja a darab írója, Göttinger Pál. – A munkámból adódóan rengeteg nagyszerű színésznőt ismerhetek – a velük való beszélgetések a szöveg készítésének messze legélvezetesebb pillanatait tartogatták. Nagy András színháztörténésznek hála pedig ezek a személyes vallomások a régi idők nagyjainak elképesztő elbeszéléseivel egészültek ki, így abban bízom, hogy a színdarabba, amit el akarunk játszani, beköltözik valami tágasabb, szellősebb, általánosabb érvényű gondolat is – túl azon, hogy gondosan el akarjuk mesélni ennek a két nőnek, és a velük-körülöttük sodródó férfinak a történetét."

Nem konkrét magyar színésznőkről szóló életrajzi dokumentumdráma készült tehát, a darab két képzeletbeli nagy csillagról mesél, akikben sorsában számos korábbi művésznő sorsa szintetizálódik. „Jászai Mari, Fedák Sári, Prielle Kornélia, Blaha Lujza int felénk Sipos Ilka és Sáskáné Koronka Boglárka történetének hátteréből." – mondja a szerző.



Kékkovács Mara és Bordás Barbara szerint igazi csapatmunka a három férfivel a Trapézon tüllben alkotói folyamata. A korabeli színésznőkről begyűjtött, mintegy 200 oldalas kutatómunkát a szerző, Göttinger Pál a két színésznővel készített interjúkkal egészítette ki, a próbafolyamat során pedig Őze Áron rendező és a Csigaházy szerepét játszó Józan László is személyes, színésznőkkel kapcsolatos élményeivel gazdagította az előadást. „Századfordulós, furmányosan fogalmazott szövegről van szó, de a helyzetek, amibe Sáskáné Koronka Boglárkaként és Sipos Ilkaként kerülünk, tulajdonképpen tegnap is megtörténtek velünk, és holnap is meg fognak” – mondja Bordás Barbara és Kékkovács Mara. – „Ráadásul ezek a félelmek, megalkuvások, bólogatások, áldozathozatalok bárki hétköznapi nő életében előfordulhatnak, nézőink magukra fognak ismerni.”

Az előadás során szép lassan kibomlik a csillogás, a siker, a társasági élet, az áradó muzsika, a színház varázslatának színei – és mögöttük a sokszor könyörtelen, minden nap bukással fenyegető, szüntelenül csúcsteljesítményekre kényszerítő életforma küzdelmei. Mindezt a kor felhangzó dalai, Eisemann, Strauss, Bizet, Kacsóh, Puccini, Zerkovitz ismert slágerei is kifejezik.

Az előbemutatóra november 28-án kerül sor az Art-Színtérben, premier december 2-án, további előadás 2024-ben december 8-án. A Trapézon tüllben teljes egészében magánfinanszírozásban jött létre, Bordás Barbara és Kékkovács Mara nem csak főszereplői, hanem producerei is az előadásnak, melyet az Artist Center Agency forgalmaz.

[2024.11.09.]