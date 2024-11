Egy hónap múlva mutatják be a Koldus és királyfi musicalt Izgalommal jelentjük be, hogy Mark Twain klasszikusa, a Koldus és királyfi 1 hónap múlva musicalként kel életre a Magyar Színház színpadán. Az alkotói folyamat újabb mérföldkőhöz érkezett: a sikeres olvasópróba után megkezdődtek a stúdiópróbák! Tolcsvay László és Müller Péter Sziámi adaptációja két fiú történetét meséli el: Tom Canty, a szegény sorsú fiú (Ember Márk) és Edward herceg, a trónörökös (Fülöp Kristóf) életének drámai összefonódását láthatjuk Nagy Viktor rendezésében. Amikor a két fiú egy véletlen folytán helyet cserél, mindketten egy addig ismeretlen világban találják magukat. Tom a királyi udvar intrikáival és a hatalom súlyával szembesül, míg Edward a nyomorral és a kitaszítottsággal kénytelen megküzdeni. E világok közötti átmenet nemcsak a karakterek fejlődését formálja, hanem a nézőknek is betekintést nyújt az igazságosság valódi jelentésébe. A musical humora, drámai fordulatai és szívhez szóló pillanatai rávilágítanak a hatalom és az emberség értékeire. Ember Márk és Fülöp Kristóf játékában a két fiú karaktere hitelesen adja vissza a különböző világok közötti drámai kontrasztot, megmutatva a sorsfordító élmények érzelmi súlyát, melyek minden korosztály számára elgondolkodtató üzenetet hordoznak. Az évad legjobban várt musicaljében Mészáros Árpád Zsolt két ikonikus apafigurát alakít: VIII. Henriket, Anglia királyát, és John Cantyt, Tom apját. E két, egymástól teljesen eltérő karakter a hatalom és a nyomor szimbolikus arcait jeleníti meg, amelyek erőteljesen befolyásolják a fiúk sorsát. Mészáros kettős szerepformálása révén az előadás még mélyebb rétegeket tár fel, amelyek erősítik a történet tanulságait. A musical látványos színpadképe és érzelemdús zenéje magával ragadó módon teremti meg a középkori Anglia hangulatát. Az előadás élménydús, gondolatébresztő és családi programként is kiváló választás! A produkció első dalait a Pozsonyi Pikniken már élvezhette a közönség, és most már csak egy hónap van hátra az ősbemutatóig! Az előadás különleges zenei világát olyan kiváló művészek előadásában hallhatják majd, mint Mészáros Árpád Zsolt, Ember Márk, Fülöp Kristóf, Jenes Kitti, Trokán Anna, Haumann Máté, Molnár Janka, Rancsó Dezső, Pavletits Béla, Lőrincz Nikol, Barsi Márton, Varga Fekete Kinga és Murvai Márton. Ősbemutató: 2024. December, 6. 19:00



Jegyvásárlás



Magyar Színház [2024.11.07.] Megosztom: