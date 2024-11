Megnéztük - szuperhősök és vikingek metal bulija a Barba Negraban

November 03-án két headliner metal csapat koncertjének lehettünk szem- és fültanúi a Barba Negra Blue Stage színpadán.

Az estét a Grailknights legénysége nyitotta.

Óriási kikacsintósan poénos „szuperhős” metal zenekar, akik magukat sem veszik komolyan, de zeneileg nincs hiba a produkcióban.

Zöld, kék, piros, lila, sárga lovagjaink - szerintem picit „D.C.” szuperhősök nyomán - a zenekar logó alapján is, bő egy órás műsorral készültek. Minden férfi társunkat felszólították, legyenek erősek, bátrak és legfőképpen izmosak. Mentsük meg együtt a világot. Azt nem tudtuk meg kiktől, de mindehhez fénykardokat is bevetettek, hogy a színpadon is megjelenő álarcos gonoszt legyőzzük együttes erővel, hogy aztán ezt egy közös zúzással ünnepeljük meg. Volt Queen feldolgozás is sajátos superhero metal előadásban „We are the champions” - nyilván ez a dal illik a profiljukba -, illetve a végén a „Flashdance” híres dalának átdolgozott verziójával zárták meghatározhatatlan besorolású műsoruk.

A végén fotóra is kijöttek, örömmel pózolt a banda mindenkivel csoportképeken.

Az este főszereplői kis szünet után színpadra is léptek. A Brothers of Metal 2012-ben alakult svéd power / viking metal csapat. Nyolcan vannak, ebből három énekes is van a bandában, egy hölgy és két férfi. Vikingeknek megfelelő harcos szettben léptek a színpadra, megidézve a hős viking korszakot és a testvériességet dalaikkal, gitár szólókkal, illetve Ylva Eriksson gyönyörű hangjával.

Ylva hangja csodálatosan kiegészíti a zorall, viking harcos srácokat.

Persze az improvizált csata jelenetek sem maradhattak el, illetve a közönség - ahogy az első zenekar esetében is - lelkesen teljesítette minden utasításukat. Lendültek az öklök és a metalvillák a magasban. Közben a zenekar szóval tartotta a közönséget is, verseny ivászatra hívta ki a rajongókat, ki tud legurítani gyorsabban egy doboz sört alapon. Ezt a közönség két leglelkesebb viking harcos tagjai megkoronázták azzal, hogy a zenekarral megkóstoltatták a híres magyar pálinkát, és kettesével hordták a nyolc fős társaságnak a kupicákat, miközben a közönség „Pálinka, pálinka” kántálással buzdította őket, hogy hörpintésre igyák ki a kupicákat.

A pálinkázás után - több kör is volt - még pár viking himnusszal zárták a műsort.

Elképesztő jót buliztunk ezen a szuperhősös, mulatós viking metal esten.

Köszönjük a szervezést a Concerto Music csapatának!

Balázs Adrienn

Videók



Setlist:

Grailknights:

Intro: Holding Out for a Hero (Bonnie Tyler song)

1. Muscle Band of glory

2. Cthulhu

3. Turbo Boost

4. Laser Raptor 3D

5. Cybone One

6. Pinball Death Machine

7. Superhero Medley

8. Grailrobic

9. Grail Gym

10. Knightfall

11. We Are the Champions (Queen cover)

12. Pumping Iron Power

13. Flashdance (Irene Cara song)

Brothers of metal:

1. Fimbulvinter

2. Prophecy of Ragnarök

3. Njord

4. Ride of the Valkyries

5. Fire Blood and Steel

6. Nanna's Fate

7. Powersnake

8. Hel

9. Chain Breaker

10. To the Skies and Beyond

11. Sowilo

12. Ratatosk

13. Yggdrasil

Encore:

14. Berserkir

15. Defenders of Valhalla

16. One

[2024.11.21.]