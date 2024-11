Romantika az armageddon árnyékában - A Fontaines D.C. Budapesten is bemutatja új albumát Az ír poszt-punk zenekar az idei Sziget Fesztivál egyik legütősebb koncertjét adta. A banda azóta kiadta Romance című új lemezét, most pedig Budapesten is bemutatják annak dalait első önálló magyarországi koncertjükön, 2025. június 21-én, a Barba Negrában. Romantika a közelgő armageddon közepette. Élet egy hógömbben, egy idilli világban, amely a csuklómozdulatok által létrehozott káoszban billeg. A szerelem, mint antikvitás, amelyet az utánunk következő generációk már csak történelemkönyvekből fognak megérteni. A Fontaines D.C. negyedik albuma a Romance a szerelem és a kapcsolatok, az elidegenedés és az identitás, a fantázia és a valóság amorf fogalmait boncolgatja – mindez egy központi állításra épül, amelyről Chatten kísértetiesen, hívogatóan énekel a nyitó számban (“a romantika talán egy hely”). Az irodalmi képek nem véletlenek, a zenekar tagjait anno a költészet szeretete hozta össze. Az albumon szereplő 11 szám olyan gondolatokat jelenít meg, amelyek a Grain Chatten (ének), Carlos O’Connell (gitár), Conor Curley (gitár), Conor Deegan (basszusgitár) és Tom Coll (dob) fejében kavarognak már a 2021-es Skinty Fia című listavezető album megjelenése és az Arctic Monkeys-zal való közös turnéjuk óta. A lemez azokra a hangzásbeli érzékenységekre épít, amelyekkel a zenekar már a Skinty Fia során elkezdett kísérletezni: most a zordabb textúrák, a hip-hop ütemek, a shoegaze-es hangzások és a kortárs elektronika felé nyúltak. Ugyanúgy tetten érhetők a Shygirl és a Sega Bodega hallgatásával töltött idők, mint a régi hollywoodi filmzenék, a Korn, az Outkast vagy éppen A$AP Ferg hatása. A Romance alapjait a külön töltött idő, az egyéni kísérletezés határozták meg Mexikóban, a spanyol vidéken és Los Angelesben, valamint egy intenzív alkotói időszak egy francia kastélyban a Simian Mobile Discoból ismert James Ford producerrel, aki többek közt a Blurral és az Arctic Monkeys-zal is dolgozott. Az album egy provokatív hangzású és esztétikai korszakot képvisel a dublini származású, ma már londoni székhelyű zenekar számára. A James Ford által producelt lemez augusztus 23-án jelent meg az XL Recordings gondozásában, hihetetlen visszhangot kiváltva a rajongók és a kritikusok körében egyaránt. Már az első héten több mint kétszer annyit adtak el belőle, mint a 2022-es Skinty Fia című nagysikerű lemezükből, a Romance emellett számos ötcsillagos elismerést kapott olyan lapoktól, mint az NME, a The Guardian és a Rolling Stone UK, miközben a dalszerző legenda, Elton John nemrég azt nyilatkozta, hogy a banda „a legjobb zenekar jelenleg”. Innovatív hangzásvilágával és magával ragadó művészetével a Romance megerősíti a Fontaines D.C. "generációja meghatározó zenekara” státuszát. (NME). A Fontaines D.C. a nyarat turnézással és fesztivál fellépésekkel töltötte – többek közt játszottak a Sziget Fesztiválon is - még több rajongót bevonzva gyorsan bővülő univerzumukba. A zenekar a nyáron a Glastunbury és a Reading & Leeds Festiválos fellépése után bejelentette eddigi legnagyobb koncertjét is jövő augusztusra, a 45.000 fős londoni Finsbury Parkba. A show-ra már most elkelt az összes jegy. A Fontaines D.C. kétségtelenül napjaink egyik legérdekesebb zenekara, így nem érdemes lemaradni első önálló magyarországi koncertjükről 2025. június 21-én, a Barba Negrában. Jegyek Foto: Theo Cottle [2024.11.09.] Megosztom: