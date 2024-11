Dalriada 20 / Nevergreen 30 közös jubileumi koncert A a Wall of Sleep csatlakozásával teljes a fellépők sora. November 9-én a hazai folk és doom metal zászlóvivői, a Dalriada és a Nevergreen közösen ünneplik fennállásuk 20 és 30 éves jubileumát, akikhez az idei év elején friss anyaggal jelentkezett Dying Wish mellett a Wall of Sleep is csatlakozott, így teljes a fellépők sora. A jubileumi apropóból a 7 éve várt új Nevergreen nagylemez is megérkezik - a “Harag és remény” a koncertet megelőző napon, november 8-án jelenik meg, mely az alábbi linken előrendelhető a hozzá tartozó aktuális merch termékekkel együtt. Az idén 20 éves Dalriada a tervek szerint a jövő év elején jelentkezik a 2021-es Őszelő című albumának folytatásával, a velük kapcsolatos aktualitásokról az alábbi friss, átfogó interjú ad tájékoztatást Katona Vica tollából. „Akinek élete valamelyik ciklusában fontos volt a zenekar, annak ott a helye a jubileumi koncerten” - beszélgetés Ficzek Andrással a húszéves Dalriadából. A házigazdákhoz már korábban csatlakozott melodic death metalos Dying Wish a márciusban megjelent “A világ peremén” című nagylemezét mutatja be. Mára pedig a legendás, doom / hard rock vonalon mozgó Wall of Sleep csatlakozásával lett teljes az este felhozatala, akik a bő 6 évvel ezelőtt megjelent “The Road Through the Never” című lemezük 2025-ben érkező folytatásáról hoznak némi ízelítőt a klasszikus dalok mellett - a 18 órás kapunyitás után röviddel ők indítják az estét, érdemes korán érkezni! Menetrend:

18:00 - kapunyitás

18:20 - Wall of Sleep

19:00 - Dying Wish

20:10 - Nevergreen

21:45 - Dalriada

Jegyek:

4.999 HUF - elővételben

5.999 HUF - a helyszínen

9.999 HUF - támogatói jegy