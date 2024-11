Brit Floyd koncertbeszámoló - Ha nincs ló, tényleg jó a szamár is! Vannak tribute zenekarok, akiknek megkérdőjelezhető a létezésük. Vagy azért, mert az eredeti zenekar is aktívan koncertezik, és elérhetőek, vagy mert a minőség nem üti meg azt a mércét, amit egy koncerten hallani szeretnénk. Nos, a Brit Floyd nem ilyen! A címválasztásban sem irónia, sem negatív mögöttes tartalom nincs, szerintem egy tökéletes koncertélmény azoknak, akik élőben szeretnék hallani a legnagyobb Pink Floyd slágereket. Nehéz egy zenésznek olyan produkcióval kiállni a színpadra, ami nélkülözi az eredetiséget, és „csak” másolni kell. Azért itt nem egyszerű négyakkordos dalokról van szó, hanem hangulatában és zeneiségben is egy igen komplex életműről. Ja, és a látványvilág! És az a szinergia, amivel felerősítik a hangulatát egy-egy dalnak. Nem öncélú látványelemekről vagy effektekről van szó, hanem előre megkomponált előadásról. Na ezt másold le, ha tudod! A koncertnek a Barba Negra nagyobbik sátra adott otthont, ahol már a megérkezéskor azonnal lehetett érezni, hogy biztos nem a hőmérséklettől lesz forró hangulat. Magyarul hideg volt. A közönség nagy része kabátban szórakozott, pedig melegben biztos több sör fogyott volna. A Red Stage-en már több zenekar (hangmérnöke) bizonyította, hogy a technika alkalmas a tökéletes hangzásra. Emiatt nem aggódtam, és nem is kellett csalódnom. Ha valamit ki kellene emelnem, azt mondanám, ahol kórusszerű vokál volt. A három vokalista lány mellett a további három férfihang nagyon hatásos volt. És egy pici negatívum a hangzásban: a középtartományt egy hangyányit kevésnek éreztem, de ez inkább csak egyéni preferencia kérdése. Brit Floyd koncert képekben - klikk a fotóra

Megpróbálom visszafogni magam a látvány jellemzésében, fotósként olyan volt ez a koncert, mint egy ünnep. Sok küzdelmes és nehezen fotózható produkció után ez egy olyan produkció volt, ahol minden percben találtunk valami izgalmasat. Jut eszembe, a koncertet végig lehetett fotózni, amiért külön hálásak vagyunk! A háttérben szerencsére LED fal nem volt, helyette egy kör alakú vászonra vetítettek projektorral. Ez a szemnek és fényképezőgépnek is egyaránt kellemesebb volt. A három vokalista lány a megszokott koreográfiaszerű mozgással énekelt. Szóló éneklést mindenkitől hallhattunk, ezen felül Jessie Lee Houllier gitáron is szólózott. A magyaroknak szóló kedvesség volt az elején a beköszönés magyarul, valamint a Wish you were here végén a piros-fehér-zöldre váltó lézer. Azt hiszem, hálásak lehetünk a Pink Floyd zenekarnak, hogy ilyen életművet hoztak össze, és a Brit Floydnak is, hogy ismét ilyen minőségben hozták el nekünk a dalaikat. Mahunka Balázs

Fotó: Mahunka Balázs [2024.11.15.]