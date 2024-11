Gratulálunk! Jordán Adél a legjobb színésznő a 22. Los Angeles-i Magyar Nemzetközi Filmfesztiválon November 1-8-ig tart a 22. Los Angeles-i Magyar Nemzetközi Filmfesztivál, amelyet A két egyetlen című film-szín-játékunk, Szirtes Tamás rendezése nyitott meg pénteken. Az eseményen részt vett Jordán Adél színművésznő, aki Bőhm Arankát, Karinthy Frigyes második feleségét alakítja. A fesztiválon díjakat is átadtak, a zsűri döntése alapján a legjobb színésznőnek járó elismerést Jordán Adél kapta. A két egyetlen – Karinthy Frigyes nagy szerelmei című online színházi előadás a Madách Színház „Írók-Sorsok-Szerelmek” című online irodalmi programsorozatának másodikként elkészült darabja. A film Karinthy Frigyes első és második felesége, Judik Etel „Boga” és Böhm Aranka közötti szerelmi őrlődését mutatja be. Agyműtétjére készülve az élet és halál között lebegő Karinthyt egyre kínzóbb látomások gyötrik, amelyekben tragikomikus módon a két nővel egyszerre viaskodik: képzeletben a már elhunyt Bogával, a valóságban pedig Arankával… A film-szín-játék® forgatókönyvírója Fráter Zoltán, szereplői Fekete Ernő, Jordán Adél és Fekete Réka Thália, vezető operatőre Seregi László HCA, rendezője Szirtes Tamás. Az alkotást a New York-i ONIROS Film Awards® 2022-ben a legjobb életrajzi filmnek járó díjjal jutalmazta. Madách Színház

Fotó: Jardek Szabina/Madách Színház [2024.11.07.] Megosztom: