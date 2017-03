Pepsi Vloggerőpróba zárás - Radics Gigi is ott volt Az utolsó megmérettetés – Lezárult a Pepsi Vloggerőpróba Látványos záróesemény keretein belül, hírességek és rajongók részvételével ért véget a 8 héten át tartó versengés, amiben 4 hazai vlogger – Unfield, Goodlike, Szilva és I Have No Idea Hungary –próbálhatta ki magát különböző feladatokban a népes online közösség kíváncsi szemei előtt.



Már-már a műfaji határokat súrolta a Pepsi legutóbbi, főként online futó kampánya, a Pepsi Vloggerőpróba. Erről egyrészt a vloggerek gondoskodtak, akik mind a 4 erőpróbát – amiből az utolsó nem más volt, mint maga az esemény – a saját, tőlük megszokott stílusban végigvlogolták.Másrészt maga a virtuális verseny szerkezete is azt sugallta, hogy itt nem csupán unalmas termékelhelyezéssel találkozhat a fogyasztó, hanemvalódi, a nézőket érdeklő, tematizált tartalommal, amit szívesen megnéznek.



„A Pepsi Vloggerőpróba koncepciója az üdítőmárka téli kampányüzenetére („A tél egy pillanat. Hozd ki belőle a legtöbbet.”) épült, a döntés pillanatának szabadságát ragadta meg egy sajátos, a célcsoport számára is könnyen befogadható módon. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a versennyel mindenki számára érdekesen tudtuk bemutatni, mit is jelent a Pepsi Pillanat” ­– monda Buzder-Lantos Nikoletta, a Pepsico marketingvezetője.



És hogy sikerült-e átadni ezt a pillanatot? A számok mindenesetre azt mutatják: a Pepsi Vloggerőpróba a záróeseményig több mint 3 milliós nézettséget generált. (forrás: YouTube)



A kampány sikeréről elsősorban maguk a szereplők gondoskodtak, akik eltérő karakterek és más-más társaságot szólítanak meg videóikkal. Szilva beauty vlogger, akinek a neve megkerülhetetlen a műfajban, Unfield a szókimondó történeteivel hamar óriási népszerűségre tett szert, Goodlike pedig az elsők közt kezdett el gaming vloggal, azaz videójátékok tesztelésével karriert építeni. És akkor még nem is beszéltünk a feltörekvő „I Have No Idea Hungary” Ábelről, aki pörgős stílusával és videós múltjával felrázta az egész társaságot, végül pedig fölényes győzelmet aratott.



Az utolsó erőpróbát jelentő záróeseményen a versenyző vloggerek azt a feladatot kapták, hogy a lehető legkevesebb információ átadásával győzzék meg követőiket, hogy részvételükkel támogassák őket.



Akik eljöttek igazán jól jártak, hiszen nem csak, hogy olyan sztárok hadával követhették végig az izgalmas műsort mint Puskás Peti, Herczeg Zoltán vagy éppen Radics Gigi, hanem a látogatók között kisorsolásra is került egy exkluzív 3 napos római út is – a Pepsi Vloggerőpróba szellemiségéhez igazodva a helyszínről történő azonnali indulással.

Az este során gazdára talált az erőpróbák eredményeire legjobban tippelő játékosnak járó 1.000.000 forintos fődíj, és természetesen „I Have No Idea Hungary” (IHNIH) Ábel is megkapta a 2017-es Pepsi Vloggerőpróba győztesének járó trófeát.



IHNIH Ábel így összegezte tapasztalatait a Pepsi Vloggerőpróba játékmesterének,Buda Marcinak:



„Igyekeztem végig maximálisan teljesíteni az erőpróbákat. Persze ez nem volt mindig egyszerű feladat, tekintve, hogy tényleg nem mindennapi akadályokat gördítettek elénk. A jeges szabadulószoba vagy a váratlan ausztriai bulitúra biztosan maradandó emléket hagyott bennem, de szerintem ez az elkészült videóimból átjöhet mindenkinek. Nagyon pozitív volt együtt dolgozni a többi vloggerrel is, akikkel bár a verseny előtt nem találkoztam személyesen, a végére igazán jóban lettünk.” [2017.03.06.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje [2017.03.06.]

Dobost keresünk! zenész » dobos/ütős [2017.03.01.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu