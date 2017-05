Újra Öt Templom Fesztivál Győrben! Kár lenne kihagyni! Május 11. és 15. között tizenkettedik alkalommal nyitják meg kapuikat Győr-Újváros templomai, hogy felekezeti hovatartozástól függetlenül lássanak vendégül mindenkit az Öt Templom Fesztivál öt napjának változatos programjain. Ezen a fesztiválon nincs sör, nincs virsli, de van spirituális hangulat és áhítat, ismerkedés a másik ember hitével és szeretetével. Az Öt Templom Fesztivál a hitről és az elfogadásról szól, párbeszédről kultúrák és vallások között. Apropójául és helyszínéül öt templom szolgál, öt különböző felekezet egyenként is különleges temploma, melyek együtt válhatnak európai szintű kuriózummá, hiszen egyetlen utcában, békében egymás mellett állva, évszázadok óta hirdetik az európai kulturális sokszínűség értékeit. A fesztivál a napokban nyerte el az Európai Fesztiválminősítési program, az EFFE kitüntető elismerését, és használhatja a következő két évben az EFFE logóját kiemelkedő európai fesztiválként. Koncertek, színházi és bábszínházi produkciók, vallás- és helytörténeti előadások, vezetett tematikus séták, képzőművészeti kiállítások, szakrális programok követik egymást idén tavasszal is „a világ leghosszabb utcájában”. A fesztivál házigazda templomai különleges ünnepi keretet adnak az itt bemutatásra kerülő koncerteknek. A sort a görögkatolikus templomban csütörtök este a Szent László-emlékév alkalmából a Custos Consort együttes a Lovagkirály korának zenei hagyományait bemutató koncertje nyitja. Pénteken a katolikus templomban a Voces Aequales együttes és a Dürer metszetsorozatára épülő, Apokalypsis című koncertje várja az érdeklődőket. Szombaton az evangélikus Öregtemplomban a Vám- és Pénzügyőrség Fúvószenekara, a református templomban Szirtes Edina Mókus és vonósnégyese ad alkalmi, templomi koncertet. Vasárnap a Szent Efrém Férfikar és Háy János író közös, két részes koncerttel, a Grad Gori szlovén-cseh együttes pedig lírai világzenei programjával várja a közönségét. Hétfő este, a hagyományos fesztiválzáró közös kézfogás előtt Karolina Cicha lengyel énekesnő és zenekara zárja a fesztivált vallási és zenei hagyományokon átívelő alkalmi koncertjével. Az öt napban a különleges templomi koncertek mellett erős szakrális színházi felhozatalból válogathatnak az idei fesztivál után érdeklődők. A nyitóestén a Tünet Együttes Sóvirág című előadását láthatja a közönség a zsinagógában. A különleges helyszín új, további hatásokkal gazdagítja a rendkívül erős előadást, amely Cuhorka Emese táncos és Fahidi Éva, 90 éves holokauszt túlélő duettje. Hámori Gabriella a nagy közönségsikerre való tekintettel visszahozza Gyarmati Fanni naplójából készült monodrámáját, és a fesztiválon mutatja be először vidéken új előadását, a Vörös Katát. Érkezik a PanoDráma Szamosi Zsófiával és a Pali című előadással, ami egy Maléter Pálnéval készült hosszú beszélgetés színháziasult esszenciája. A fesztivál vendége lesz három szakrális előadással a Mesebolt Bábszínház. Szombaton kerül bemutatásra Jáger András egyszemélyes, zenés bábelőadása Álmom az Isten címmel. Hétfő este a színházi programok sorát a Studio DAMÚZA és a Fekete Seretlek Virrasztás című közös, nemzetközi, zenés koprodukciója zárja. A színházi és koncertprogramok mellett a fesztivál öt napján számos további kísérőprogram és szakrális esemény várja az érkezőket. Magyar és angol nyelvű vezetett túrákon ismerhetik meg az érdeklődők a fesztiválnak helyt adó öt templom történetét, a fesztivál európai üzenetét és a házigazdák nyitott, kultúrákat és vallásokat átívelő, előítélet-romboló nyitottságát. „Melyik a világ leghosszabb utcája? Hát a győri Kossuth utca, hiszen hétezer év zsidó-keresztény kultúrtörténetén ível át, zenei világokon vágtat keresztül, lelkek millióit köti össze téren innen, időn túl. Öt templom, öt nagy felekezet, ötféle, mégis egyazon isteni tartalom, százféle, mégis egybeérő zenei-művészeti-lelki életszemlélet. Az Öt Templom Fesztivál idején úgy röppenünk Bachtól a bluesig, a folklórtól az alternatív muzsikáig, Pázmánytól Bizáncig, jazztől a gregoriánig, klezmertől a madrigálig, hogy közben megáll az órák mutatója, és az öröklét időzárványában üldögélünk a zsinagóga, a katolikus, a görögkatolikus, az evangélikus vagy éppen a református templom évszázados falai között. Isten hozta önöket a művészet nevű földrengés rezzenetlen epicentrumában!” (Lackfi János, József Attila-díjas író, költő) A részletes program ITT tekinthető meg! [2017.05.11.] Megosztom: