Zséda a Budapest Parkban ünnepel Magyarország egyik legsikeresebb énekesnője tavaly megjelent, Kémia című albumával történetében új fejezethez érkezett. Zséda zenéje mindig is egyet jelentett a kibontakozás és felszabadultság élményével, így a minden ízében friss produkcióval és immár kacér, bob-frizurával bűvölő énekesnő nyári turnéja megismételhetetlen alkalomnak ígérkezik. A nagyszabású koncertkörút csúcspontja lesz Zséda augusztus 12-i fellépése a Budapest Parkban, ahol az énekesnő eddig soha nem látott oldaláról mutatkozik meg. Egy feledhetetlen este erejéig a legnevesebb koncerttermeket cseréli az ország legnagyobb szabadtéri klubjának színpadára, ahol a Kémia dalai mellett a legnagyobb slágereké lesz a főszerep.



A legújabb lemez egyik kiemelkedő alkotása az Eperhold, amely eredeti hangzásvilágával, különleges, lüktető ritmusával és szövegével tökéletesen visszaadja a Budapest Park hangulatát, nem véletlen, hogy a régóta tervezett együttműködés végül ennek a dalnak köszönhetően ért révbe.



Az Eperhold rövid időn belül a kereskedelmi rádiók egyik kedvence és ezzel együtt az idei nyár életérzésének emblematikus slágere lett. Zséda szólókarrierje pont 15 évvel ezelőtt indult a Valahol egy férfi vár című felejthetetlen szerzeménnyel, az énekesnő pedig azóta közel 20 toplistás számot készített. A mostani koncert ennek megkoronázásaképpen a 2009-es, máig egyedülálló Aréna show-hoz hasonló nagyszabású fellépés lesz. A dobok mögött a világhírű Borlai Gergőt is hallhatja majd a közönség, aki folyamatos külföldi turnékörútjáról csak az énekesnő kedvéért látogat haza. A nagykoncerten bebizonyosodik, Zséda még rengeteg meglepetést tartogat számunkra: sodró dalaiban egyszerre lesz jelen a Cotton Club Singers-ben megismert és imádott, eszményi nő alakja, valamint a kihívó, vagány frontember karaktere. Zséda Budapest Park-béli fellépésére jegyek elővételben már kaphatók a helyszínen és a prominens jegyirodák országos hálózatában. [2017.07.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Basszusgitáros kerestetik zenekar [2017.07.23.]

Gitárosok! zenész » énekes/énekesnő/vokalista [2017.07.22.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu