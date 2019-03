A világ legjobb acapella "Vocal Play" produkciója érkezik Budapestre Naturally 7 koncert lesz Budapesten 2019. március 27-én 19:30-tól a MoM Sportban! A Naturally 7 együttes március 2.-án kezdi meg európai turnéját és április 2.-ig koncerteznek, majd visszatérnek az Egyesült Államokba, ahol a tavasz második felében végig koncertezik Amerikát. Dalaikat csodálatosan gazdag és kellemes harmóniák vezérlik, gyönyörű vokál megoldások és a Naturally 7 egyedi tehetségével kombinálva, a változatos hangszereket saját hangjaikkal elevenítik meg. Ez a stílus és technika rendkívül ritka és különleges. A ‘Vocal Play’-t róluk nevezték el. 2019-én április 13-án adják ki “BOTH SIDES NOW “ hetedik albumukat , melyből a koncerten a magyar rajongók is kapnak egy kis ízelítőt. Budapesten 2019. március 27-én 19:30 órától találkozhatunk a fiúkkal a MoM Sportban. Az új album és ehhez tartozó turné érdekes újdonságokat tartogat számunkra, többféle műfajt ölel át, az egy évszázadon átívelő klasszikus dallamoktól kezdve, mint például Anton Dvorak “Going Home”, Anglia leghazafiasabb himnuszán át (“Jerusalem”), egészen Roberta Flack: “The First Time Ever I Saw Your Face, vagy Sting: Shape Of My Heart daláig, az ACappella-YouTube szenzáció, Peter Hollens közreműködésével, valamint Paul McCartney: “Pipes of Peace” című dala. A főcím dal Joni Mitchell szerzeménye, a “Both Sides Now”. Az együttes saját eredeti szerzeménye, minden koncertjük záró dala, a “Caught in the Moment”, melyben közreműködik a Naturally 7 rajongója, a Pentatonix együttes tagja, Kevin Olusola csellón. Kevin lelkesedése, hogy együtt játszhat a bandával, nem meglepő, hiszen sokan úgy tekintenek a Naturally 7 tagjaira, mint a vokál műfaj modern „keresztapjaira”. Kevin csellója lesz az egyetlen valódi hangszer, amely megszólal ezen az új mesterművön, a Vocal Play királyok új nagylemezén! Slágereiket már több mint 20 millióan élvezik a YouTube-on. Korábban Michael Bubléval közös /3/világturnéjukon, 467 koncerten, több mint 4 millió nézőnek 25 országba vitték el zenéjüket a világ minden tájára (3 duettet elő is adtak Michael Bubléval). Töretlen sikerek vannak mögöttük és hatalmas sikerek előttük. A koncerten várható a korábbi sikerszámaik figyelemre méltó feldolgozásai olyan világhírű slágereknek, mint Phil Collins “Feel It (In The Air Tonight)” című száma, vagy a Coldplay emlékezetes “Fix You” című dala, egészen a “Wall Of Sound” című saját szerzeményükig. A New York-i vocal banda igazi örömteli és szívmelengető az igényes muzsika kedvelőknek. Ne hagyja ki! “A Naturally 7 kilóg az acappella énekegyüttesek sorából, inkább a vocal play meghatározás illik rájuk. Míg az a cappella hangszerek nélküli éneket takar, a Naturally 7 tagjai „hangszerekké válva” énekelnek, trombitaként, elektronikus gitárként, nagybőgőként, dobként és még sok más hangszerként – kizárólag a saját hangjukat használva. Olyan, mint egy optikai csalódás, csak hangzásban.” - Boston Globe Jegyek [2019.03.26.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Dynacord Powermate 600/2 hangosítás/cucc [2019.03.08.]

Jazz-es kreatív dobost keresünk zenész » dobos/ütős [2019.03.04.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu