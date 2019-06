Kevesebb, mint egy hónap és indul Bogart Fesztivál! 2019. július 5-7. között Alsobogáton rendezik meg az összművészeti fesztivált. 2019. július 5-7. között Somogy megyében egy apró, de annál impozánsabb zsáktelepülésen, Alsobogáton kerül megrendezésre egy nem mindennapi összművészeti fesztivált. Szabó Balázs Bandája 2017-ben adott különleges koncertet Alsóbogáton a Festetics-Inkey kastély tetején. A rendhagyó helyszín, a varázslatos hangulat, ami akkor jelen volt olyan mély nyomot hagyott az akkor még csupán vendégként odacsöppent baráti társaságban, hogy elhatározták itt fesztiválnak lennie kell. Így 2019-re megszületett a Bogart Fesztivál. Alsóbogát település neve feltehetően nem cseng még mindenki számára ismerősen, hiszen zsáktelepülési adottsága miatt nem volt eddig első számú turisztikai célpont a megyében. Pedig a településen két csodálatos kastély is található: egy Zichy és egy Festetics-Inkey kastély, mely az egykori fényes múltra emlékeztet. A Bogart fesztivál különlegességét azonban nem csak ennek köszönheti. Somogy megyében ennyire unikális, minden korosztály számára szórakozást kínáló, hagyományokat egyaránt őrző és teremtő, kulturális értékeket megjelenítő összművészeti fesztivál eddig nem került megszervezésre, így a három nap igazán izgalmas eseménynek ígérkezik. A fesztivál helyszíne 20 hektáros terület, ős fás kastélyparkkal, a közepén a romkastéllyal. Zenei programok tekintetében olyan színvonalas zenekarokat és előadókat sorakoztatnak fel, kiknek népszerű dalaiban a magyar zenei motívumok játszanak fő szerepet, így fellépnek többek között az idén 10 éves Szabó Balázs Bandája, a Balkán Fanatik, a Nox énekesnőjeként megismert Péter Szabó Szilvia akusztikus formációban, az Anima Sound System, a Zagar DJ set, valamint a Budapest Bár és a Gypo Circus is. Így minden zenei stílus ínyencei megtalálják a „szájízüknek” tökéletesen megfelelőt. Ínyencségekből nem csak zenei téren, hanem gasztronómiailag sem lesz hiány, különféle étel – és italkülönlegességekkel készülnek a vendéglátóhelyek. A családosoknak nem kell a gyerkőcök elhelyezése miatt aggódni, a rendezvény célkitűzése, hogy teljesen család-barát legyen. A szervezők kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a kicsiknek is szórakoztató programokat kínáljanak, lesz bábszínház, gyermek-koncertek, valamint kreatív foglalkozásokkal várják a gyeremekes családokat. Egy biztos, aki július első hétvégéjén a Bogart Fesztivált választja, feledhetetlen élményekkel tér majd haza! További információ: https://www. facebook.com/bogartfesztival/



Jegyrendelés: https://tixa.hu/ bogart-fesztival2019

