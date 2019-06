Képgalériák • Hooligans a Barba Negra Trackben, képekkel Kapcsolatok • Hooligans Megnéztük - Hooligans a Barba Negra Trackben, képekkel Húsz éve a pályán a Hooligans-szel és szeretne még legalább húsz évet ott tölteni - ez volt a fő mondanivalója Csipának a Hooligans péntek esti koncertjén a Barba Negra Trackben. A Jazztelen zenekar felvezetésével kezdőtött a péntek esti buli. Ők is jól játszottak és jó bulit csináltak, a slágerek viszont fájóan hiányoztak a repertoárjukból - könnyebb lenne azonosulni a zenéjükkel, ha nem csak saját dalokat játszanának. A Hooligansnél természetesen nem volt hiány slágerekből, a Félembert például elsőként a közönség énekelte el, majd a Hooligans, végül ismét a közönség... Ahhoz képest, hány éve játsszák ezeket a dalokat, elképesztő a zenekar lelkesedése: Csipa kedves, energikus és szexi, Késmárki Zsolt az összes lehetséges pózt előadja, ami egy gitárral és más zenészekkel lehetséges, Endi pedig messziről, a színpad hátuljáról is folyton ünnepeltette magát. A műsort a Group'N'Swing zenekar fúvósai dobták fel - ha lehet, az ő lelkesedésük még nagyobb volt, életemben nem láttam még fúvósokat rockkoncerten így tombolni. Szintén feldobta a műsort a KFT: Afrika című dalának felidézése, hogy a Paradicsom vers, rap és rock stílusban is elhangzott, valamint a nagy slágerek mellett a legutolsó, Jég hátán című album dalai is szerepeltek. A műsort nézve egyáltalán nem jutna eszembe, hogy Csipa jövőre ötven éves lesz... Ő maga adta fel a magas labdát az elmúlt húsz és a jövendő húsz év emlegetésével, úgyhogy ezúton is jó egészséget és még sok ilyen kitűnő bulit kívánok neki... Tóth Noémi Hogyan érezted magad a Hooligans 2019. júniusi budapesti koncertjén? VOKS LENT! Hooligans a Barba Negra Trackben, képekkel - klikk a fotóra [2019.06.22.] SZAVAZÁS - Hogyan érezted magad a Hooligans 2019. júniusi budapesti koncertjén? Sajnos nem tudtam menni. Ott voltam, de csalódtam. Jól éreztem magam, de rövid volt. Tökéletes este volt, nekem bejött Voltak benne jó részek, összességében közepesre értékelem a fellépést. Dalaik bejönnek, de a koncertjük hidegen hagynak. Nem voltam ott, mert nem érdekelt a buli Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Swan 2000 Beatles Roadshow menedzser zenekar [2019.06.12.]

Billentyűst keresünk! zenész » billentyűs [2019.06.03.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu