Íilyen volt idei Szegedi Szabadtéri Messze kimagasló szezonként értékeli a Szegedi Szabadtéri Játékok vezetése a 2019-es évadot, mely művészi értelemben és a nézőszámot tekintve is meghaladta a korábbi évek eredményeit. Nyolcvanezer néző vett részt a fesztivál összesen 28 színházi estéjén. Európai kitekintésben is egyedülálló, hogy a Szabadtéri Játékok valamennyi színházi műfajban mutat be produkciókat: opera, operett, tánc, musical, dráma és szimfonikus zenekari koncertek. A Dóm téren saját bemutatóval, táncjátékkal indult a 2019-es évad, Zsuráfszky Zoltán rendezésében, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes közreműködésével. A műsorpalettán szerepelt továbbá az operák királynője, vagyis Verdi Aida-ja, méghozzá különleges technikai vívmányokkal spékelve. A közönség részt vehetett szimfonikus zenekari koncerten is, ahol magyar klasszikus és kortárs szerzők műveit hallhatta. Idén újranyitott az Újszegedi Szabadtéri Színpad, ahol Petri György fordításában játszották Moliére Don Juan című drámáját, illetve határontúli együttműködés keretében, a sepsiszentgyörgyi színházzal közösen mutatták be Brecht Koldusoperáját, Bocsárdi László rendezésében. Családi mesebalettet is láthattak itt a nézők, Harangozó Gyula koreográfiájában. Természetesen a ma népoperája, a musical sem hiányozhatott a kínálatból: a Titanicot magyarországi ősbemutatóként tűzte műsorra a Szabadtéri a Dóm téren. Az elmúlt évek rekordszámát produkálta a Szegedi Szabadtéri Játékok idei évadának 28 színházi estéje: közel 80ezer nézőt szórakoztattak a csillagfényes élmények az ország legnagyobb szabadtéri színpadán. Ez meghaladja a tavalyi eredményeket is. Június 21. és augusztus 19. között nyolc különböző produkcióval, ezek közül hat saját, egy koprodukciós bemutatóval és két vendégjátékkal várta a fesztivál a közönséget. Mindezt változatos műfajokban: tánc, opera, musical és próza is szerepelt a kínálatban. Herczeg Tamás igazgató és Harangozó Gyula művészeti igazgató úgy fogalmaz: ez az évad volt az elmúlt hét év, vagyis igazgatásuk időszakának művészeti értelemben messze kimagasló szezonja. "Büszkék vagyunk arra, hogy a Szegedi Szabadtérit közel 90 éve megálmodó Klebelsberg Kunó kultuszminiszter öröksége nemzetközi szinten is bravúros teljesítménynek minősül - mondja a művészeti igazgató. - Teltházakkal játszottuk az előadásokat, a nézők pedig rajongtak a színre vitt produkciókért." A Szegedi Szabadtéri üzemelteti a REÖK kiállítóházat és művészeti központot is, melyben a színházi fesztivál ideje alatt több kiállítás is várta a látogatókat, így képzőművészeti élményekkel is gazdagabbak lehettek a szegedi és a városba érkező Szabadtéri-nézők. A nagy hagyományokkal bíró Nyári Tárlatot idén rendezték meg 40. alkalommal, hazánk legkiemelkedőbb kortárs képzőművészeinek alkotásaival. Majd nyár közepén, hatalmas érdeklődés mellett megnyílt az élő zenei legenda, Bob Dylan tárlata, melyen a világsztár izgalmas grafikáival ismerkedhettek meg az érdeklődők. Az ország legnagyobb befogadóképességű előadóművészeti játszóhelye, amely egyben hazánk meghatározó ikonikus népszínháza is, bizakodva néz a következő évadok elé is. A színházfinanszírozási törvény módosítása azonban átmeneti kompromisszumokat kívánt meg a jövő évi műsor tervezésekor. Herczeg Tamás igazgató és Harangozó Gyula művészeti igazgató bíznak abban, hogy ez csak időszakos nehézség, és a következő szezonokban már nem kényszerülnek ilyesmire a műsorkínálatot illetően. A 2020-as műsorra a nézők már elkezdték megváltani a belépőket. Szegedi Szabadtéri [2019.08.24.]