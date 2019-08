Jézus Krisztus Szupersztár és West Side Story a Szegedi Szabadtérin 2020-ban Barokk opera, legendás musicalek, visszatérő nagy sikerek fémjelzik a Szegedi Szabadtéri Játékok jövő évadának műsorát, melyet ma jelentett be a fesztivál. A jegyértékesítés is elindult a 2020-as évadra, a leggyorsabb jegyvásárlók az idei Ajándékkoncertre szóló belépővel is gazdagabbak lesznek. Még javában tart a Szegedi Szabadtéri Játékok aktuális évada, a Dóm téri fesztivál igazgatósága máris meghirdette jövő nyári műsorát - ahogyan azt már megszokhatták a nézők az elmúlt években. A mai naptól azonban a 2020-as évad előadásaira is készülhet a közönség. A színházfinanszírozási törvény módosítása átmeneti kompromisszumokat kívánt meg a jövő évi műsor tervezésekor. Herczeg Tamás igazgató és Harangozó Gyula művészeti igazgató azonban biztosak abban, hogy ez csak időszakos nehézség, és a következő szezonokban már nem kényszerülnek ilyesmire a műsorkínálatot illetően. Mindezek ellenére 2020-ban is valamennyi, jól megszokott műfajt felvonultatja a Szabadtéri Szabadtéri Játékok. Jézus Krisztus Szupersztártól a West Side Story-ig A jövő nyár szimfonikus zenekari koncerttel indul június 26-án a Dóm téren. Az Ajándékkoncert után egy legendás darab tér vissza több, mint harminc év után a Szegedi Szabadtérire: július 3-án, 4-én, 10-én és 11-én a Jézus Krisztus Szupersztárt láthatják a nézők. Ezen a helyszínen mutatták be Magyarországon először Andrew Lloyd Webber varázslatos művét. A rockopera jelentős mérföldkő a Szegedi Szabadtéri életében, mely ekkor indult el azon az úton, hogy a hazai musicaljátszás meghatározó színhelye legyen. A darab műsorra tűzésének szép aktualitást ad, hogy jövőre ünnepeljük a Fogadalmi Templom felszentelésének 90. évfordulóját. Folytatódik a Shakespeare-sorozat a Dóm téren, jövőre az angol mester egyik legnépszerűbb komédiáját, a Sok hűhó semmiért című darabot tűzi műsorára a fesztivál. A komédiából népszerű, ma már klasszikusnak számító mozi is készült Emma Thompson és Kenneth Branagh főszereplésével. 2020. július 24-én és 25-én lehet majd megnézni a szegedi, színpadi változatot. Visszatérő előadás is található a következő évadban, méghozzá az Apácashow musical, melyet a tavalyi évben rajongásig megszeretett a közönség, és várta is vissza a műsorpalettára. Július 31-én és augusztus 1-jén tűzi műsorra a fesztivál a soul- és diszkódallamokkal fűszerezett darabot. A Dóm téri műsort az évad végén egy igazi klasszikus musical-legenda premierje zárja: Leonard Bernstein West Side Story-ja, melyet a Rómeó és Júlia történetéből inspirálódva írt a mester. Érdekesség, hogy a művet már 1965-ben, 4 évvel a 11 Oscar-jelölést besöprő filmadaptáció megjelenése után bemutatták a Szegedi Szabadtérin. Ez volt a fesztivál első musicalbemutatója. Most augusztus 14-én, 15-én, 16-án, 20-án, 21-én és 22-én lesz látható. Barokk opera, tánc és prózai előadások az újszegedi ligetben Míg a Dóm tér a könnyed, nyáresti kikapcsolódás helyszíne, az újszegedi színpadon némileg fajsúlyosabb produkciók kerülnek színre. Ezek a darabok elgondolkodtatnak, komolyabb témákat is felvetnek, teret biztosítanak az eggyel bátrabban kísérletező színházi formáknak. Az igazgatóság elkötelezett híve az opera műfajának, gazdasági lehetőségek miatt azonban az új operabemutatót jövőre az Újszegedi Szabadtéri Színpadon lesz mód színre vinni. Ez a helyzet ugyanakkor lehetőséget teremt arra is, hogy barokk operát tűzzenek műsorra, melyet a Dóm téri színpadon nem lenne lehetőség játszani. Izgalmas kihívás tehát Georg Friedrich Händel Agrippina című művének bemutatása. A Nero császár és édesanyja, Agrippina közti fordulatos történetet július 17-én és 18-án láthatjuk az újszegedi ligetben. A következő években azonban, miután az új finanszírozási rendszer fix működési kereteket biztosít, a szervezők mindent elkövetnek majd, hogy újra a Dóm téri színpadot vegye birtokba az opera műfaja. Július 24-én és 25-én Tadeusz Slobodzianek A mi osztályunk című színműve lesz látható a ligetben. A kortárs lengyel drámából született, a 20. század nehéz történelmét izgalmas formában tálaló produkció után újra láthatja a közönség Moliére komédiáját, az Úrhatnám polgárt, augusztus 7-én és 8-án. Az idén először mutatkozik be Szegeden a világ számos országában már hatalmas sikert arató Hófehérke és a hét törpe. A családi mesebalett a tervek szerint repertoárelőadás lesz Újszegeden: 2020-ban augusztus 21-én és 22-én tér vissza. Ifj. Harangozó Gyula és Kocsák Tibor bájos darabja zárja majd az Újszegedi Szabadtéri műsorát. A Szegedi Szabadtéri Játékok 2020-as évadára a jegyértékesítés a mai napon indul. Aki az elsők közt váltja meg belépőjét a jövő nyár előadásaira a Reök-palotában, egyúttal az idei Ajándékkoncertre is biztosíthatja helyét. A készlet erejéig ugyanis ajándék jegyet ad a fesztivál a leggyorsabb nézőknek az ezévi Dóm téri, szimfonikus zenekari estre.





Jegyvásárlás



Szegedi Szabadtéri [2019.08.13.] Megosztom: