Gratulálunk! Európai díjra jelölték a magyar Harmed zenekart Hamburg/Budapest, 2019. szeptember 20., péntek (MTI) - Tizenhárom év után ismét magyar zenekart jelöltek az európai könnyűzenei tehetségek díjára. A Harmed, amely a hazai hardcore/metál színtér szereplője, a rangos Music Moves Europe Talent Awards (MMETA) idei várományosai közé került. A jelölteket a hamburgi Reeperbahn Festivalon pénteken este jelentették be. A kortárs európai zenei életet meghatározó, friss produkciók díjátadója jövő januárban lesz a hollandiai Groningenben a Eurosonic showcase fesztiválon - közölte a Hangfoglaló Program az MTI-vel.



A Harmed a Music Moves Europe Talent Awards Loud kategóriájának jelöltje a Beast In Black nevű finn formáció mellett. Magyar zenekarok közül legutóbb a Heaven Street Seven kapott hasonló figyelmet, amikor 2006-ban a MIDEM és az MTV Europe European Breakthrough Award különdíját nyerte el. Ennek a programnak jogutódja a Music Moves Europe Talent Awards, amelyet idén adtak át először az Eurosonic-on.



"A MMETA azokat a friss és feltörekvő európai könnyűzenei produkciókat díjazza, amelyek nemcsak Európában, hanem azon túl is nemzetközi áttörés előtt állnak. A jelöltlistát a korábbi European Border Breaker Charts szereplői, az European Talent Exchange Programme (ETEP) eredményei, valamint az európai exportirodák állítják össze, néhány fesztivál, klub, kiadó is javasol" - mondta Bali Dávid, a HOTS - Hungarian Oncoming Tunes könnyűzenei exportiroda vezetője.



A 2017-ben alakult Harmed a hazai rock-metal színtér feltörekvő szereplője. 605 című daluk már abban az évben az amerikai New Noise felületén debütált, majd a zenekart a Famined Records szerződtette. From Day One című EP-jük az amerikai és a brit iTunes-listákra is felkerült. Dalaik - Magyarországról elsőként - bekerültek a Spotify kurátorok által összeállított playlistekbe. A Harmedban Spicze Levente (ének), Tóth Gábor (gitár), Keresztesi Balázs (gitár) és Szieber Dávid (dob) szerepel.



Az NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program a zenekar első európai és magyarországi turnéját is segítette. A Harmed az elmúlt másfél évben tizennyolc európai országban lépett fel klubkoncerteken és fesztiválokon, olyan előadókkal együtt, mint a Meshuggah, a Whitechapel, az Adept, a Bury Tomorrow vagy a Caliban. A zenekar bemutatkozó stúdióalbuma 2020-ra várható.



A Music Moves Europe Talent Awards díjait, köztük a közönségszavazás Public Choice kampányának díját 2020. január 17-én a groningeni Eurosonic Festival keretében adják át.



