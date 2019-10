Kapcsolatok • Carlos Santana Carlos Santana Budapesten lép fel 2020-ben - jegyinfok itt Carlos Santana bejelentette Miraculous 2020 elnevezésű világkörüli turnéjának állomásait. Ez a zseniális koncert 2020. március 19-én a Budapest Arénában is látható lesz!Az ikonikus gitáros ezzel ünnepli Supernatural című albumának 20., Abraxas című lemezének pedig az 50. évfordulóját. Ez a zseniális koncert 2020. március 19-én a Budapest Arénában is látható lesz! A tízszeres GRAMMY®-díj, háromszoros latin GRAMMY®-díj nyertes rock ikon, a Rock and Roll Hírességek Csarnokának tagja, Carlos Santana bejelentette Miraculous 2020 elnevezésű világkörüli turnéját, amely Európában indul tavasszal. Zenekarával ellátogat többek között Olasz- és Németországba, az Egyesült Királyságba, Skandináviába és még tucatnyi helyre, hogy eljátsza 50 éves karrierje leghíresebb dalait, beleértve a rajongói kedvenceket Woodstock-tól a Supernatural albumon át, egészen a mai napig. A turné a világhírű gitáros karrierjének két nagyon fontos mérföldkövére épít: a többszörös GRAMMY® nyertes Supernatural album 20., valamint mesterműve, az Abraxas 50. évfordulója kapcsán mutatja be, hogy miért is tudott Santana a 60-as évek óta minden évtizedben legalább egy top10-es sikert felmutatni. Bár Santana kiemeli a Supernatural és a Woodstock korszak sikereit a Miraculous 2020 turnén, de azt is bemutatja, miket hív „a holnap új dalainak és himnuszainak”. A banda (amelynek Santana felesége, Cindy Blackman Santana is a tagja dobosként) Rick Rubin bábáskodása mellett idén megjelent, Africa Speaks című albumáról is játszik majd dalokat. Az új anyagot az NPR „évtizedek óta a legjobb Santana lemeznek” nevezte, a The New York Times pedig „Santana 50 éves karrierjének legjobb albumaival egyenértékű”-ként rangsorolta. „Amikor elmész egy Santana koncertre, megtörténik a csoda. Csoda, amely a sötétséget örömmé alakítja. Úgy érzem magam, mintha 20 éves lennék, amikor a színpadon játszom ezzel a bandával, minden dalt megtöltünk energiával. Amikor felmegyünk a színpadra, tudjuk, hogy meg fogjuk érinteni a lelked, megtáncoltatunk, énekelni, üvölteni és nevetni fogsz, elhagyva a mindennapi terheket. Ez a mi küldetésünk, hogy felemeljünk, átalakítsunk, megvilágosítsuk az elméd, hogy magad is elfogadd a saját fényed, és engedd, hogy a csodák és áldások átjárják a szívedet.” Carlos Santana hangzása, amelyet szenvedéllyel és lélekkel telített legendás gitárjátéka nyújt, a világ egyik legismertebb zenészévé tette. Több mint öt évtizeden keresztül - a legkorábbi napjaitól kezdve, amikor úttörő szerepet játszott az afro-latin-blues-rock fúzió kialakításában San Franciscóban – Santana látványos hajtóereje volt a zenei műfajokon, valamint a generációs, kulturális és földrajzi határokon átnyúló művészeteknek. Carlos Santana jelenleg a Las Vegas-i Mandalay Bay Resort and Casino-beli House of Blues-ban lép fel, 2019 októberi és novemberi, valamint 2020 januári, februári és májusi időpontokban. A Miraculous 2020 turné budapesti koncertjére jegyek elsőként a hivatalos rajongói klub tagjai számára lesznek elérhetők október 30-án 10 órától. Elővásárlási lehetősége a regisztrált Live Nation tagoknak is lesz október 31-én déli 12 órától, a teljeskörű jegyértékesítés pedig november 4-én 10 órakor indul a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon keresztül. A turné állomásaira limitált számban VIP csomagok is elérhetők, további részletek a https://www.santana.com/ oldalon. Santana Miraculous 2020 turnéjának európai állomásai: Március 14. - Bologna, Olaszország - Unipol Arena

Március 15. - Zürich, Svájc - Hallenstadion

Március 17. - Krakkó, Lengyelország - Tauron Arena

Március 19. - Budapest, Magyarország - Budapest Aréna

Március 20. - Bécs, Ausztria - Wiener Stadthalle

Március 22. - München, Németország - Olympiahalle

Március 23. - Köln, Németország - Lanxess Arena

Március 24. - Antwerpen, Belgium - Sportpaleis

Március 26. - Glasgow, Egyesült Királyság - The SSE Hydro

Március 27. - London, Egyesült Királyság - O2 Arena

Március 29. - Dublin, Írország - 3Arena

Március 31. - Amszterdam, Hollandia - Ziggo Dome

Április 2. - Oslo, Norvégia - Oslo Spektrum

Április 3. - Stockholm, Svédország - Ericsson Globe

Április 5. - Helsinki, Finnország - Hartwall Arena

