Budapestre érkezik az Evergrey Emptiness Over Europe turnéja Theories of Emptiness címmel júniusban jelent meg az új Evergrey lemez, melyet a svéd csapat egy masszív európai turnén mutat be. A budapesti állomás a Barba Negrában lesz december 6-án, az estét pedig az alternetív metal brigád, a Klogr nyitja. A Cold Dreams című dalukban Jonas Renkse (Katatonia) működik közre.



A turnén vendégként kíséri őket a Klogr és a az Inner Vitriol. H-MUSIC , a ROCK1 , a BARBA NEGRA és a DECIBEL TOURING bemutatja: EVERGREY



KLOGR Special guest:

Inner Vitriol

2024.12.06.

Barba Negra Blue Stage



Jegyek Kapunyitás: 18:00 [2024.12.04.]