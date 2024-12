Bemutatkozik a Szandi Rock Band: Kitörök a múltból Elkészült a Szandi Rock Band első saját dala, amit most videklip formájában is láthatunk. A pandémia idején már kisérletezett az énekeső a rock stílussal, nagy rock-klasszikusok dalait dolgozták fel Alapi Pistivel, Gömöri Zsoltival, s valószínű, hogy ez adta az ötletet a Szandi Rock Band formáció megalakulásához.



Bár a zenekar tagjai többször is hangoztatták, hogy ez egy igazi örömzenélés, de ki tudja, mi kerekedhet ki ebből, hiszen a napokban már saját - Kitörök a múltból - daluk jelent meg és gőzerővel próbálnak a december 27-i Analógos bemutatkozó koncertjükre. Érdemes lesz meghallgatni őket élőben is, hiszen igazi "beigliégető" bulit igérnek a zenekar tagjai. De addig is hangolódjunk rájuk a vadonatúj videoklipükkel.



Szandi Rock Band: Kitörök a múltból

Zene: Alapi István

Szöveg: Orbán Tamás

Ének: Szandi Gitár: Alapi István

Gitár: Bogdán Csaba

Basszusgitár: Takács Kanóc Roland

Billentyűk: Pompor Samu

László Dobok: Wirth Zoltán Fényképezte, rendezte és vágta: Klacsán Gábor

Kreatív producer: Wirth Zoltán

Smink, haj: Dénes Nóra



