Jövőre megint jön az Arénába a Nightwish - jegyinfo itt

2020 december 7-én ismét a finn metál nagyágyúja, a Nightwish veszi be a Papp László Budapest Sportarénát.

Lassan már hagyománnyá válik, hogy az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb metal zenekara, a Nightwish a Papp László Budapest Sportarénában várja a hazai rajongókat egy-egy nagyszabású koncertre. Így lesz 2020-ban is, hiszen a napokban bejelentésre került az finn szimfonikus metal együttes következő turnéja: Budapesten bő egy év múlva, 2020. december 7-én játszanak majd, több előzenekar kíséretében.



A zenekar most is javában dolgozik: a holland származású énekesnő, Floor Jansen egy interjúban nemrég elmondta, hogy már befejezték a tavasszal megjelenő új lemez felvételeit, amely a 2015-ös Endless Forms Most Beautiful lemezt követi. Floor azt is elmesélte, hogy a csapat hosszas próbák után vette fel az új dalokat, és a visszatekintő Decades turné után most nagyon örülnek annak, hogy végre ismét együtt dolgozhatnak valami új megalkotásán.

És hogy milyen is a Nightwish koncert-élmény? Ízelítőt kaphatunk a zenekar friss videójából, amin a Devil & Deep Dark Ocean-t adják elő Buenos Aires-ben. Ez a felvétel is szerepel majd a Decades: Live In Buenos Aires című új koncertfelvételen, ami idén decemberben válik elérhetővé, BluRay digibook, 2 CD-s digipak, BluRay +2 CD-s earbook, illtve 3 lemezes vinyl kiadásban.



A budapesti koncertre idén november 12-én, kedden 11 órakor indul a jegyek értékesítése a Ticketportal hálózatában.



További információ a koncert Facebook oldalán és a Concerto oldalán érhető el.





[2019.11.09.]