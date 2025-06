Budapest újra K-Pop koncertnek ad otthont - érkezik a TRENDZ A héttagú TRENDZ június tizedikén érkezik hozzánk és az Analog Music Hall színpadán lépnek majd fel! A TRENDZ (Havit, Leon, Yoonwoo, Hankook, ra.L, Eunil, Yechan) 2022 elején debütált és ekkor adták ki első EP-jüket is Blue Set Chapter 1. Tracks címen, amit azóta két másik EP és több kislemez követett. Azok közé a csapatok közé tartoznak, akik nem azonnal lettek felkapottak, hanem kemény munkával, fokozatosan építették ki a rajongói bázisukat. Ennek a nemzetközi részén sokat dobott a tavalyi európai turnéjuk is, ami után a közönség mindenhol profizmusuk és lehengerlő előadásmódjuk miatt dícsérte őket. Már a 2024-es turnén is több olyan országba jutottak el, ahol ritkábban vannak K-Pop koncertek, amihez ehhez a mostani európai kiruccanás alatt is tartják magukat és szerencsére a célpontok közé bekerült a budapesti Analog Music Center is! Az európai turnét a francia Envol Production szervezi. Jegyek Menetrend és jegy kategóriák [2025.06.06.] Megosztom: