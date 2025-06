Kapcsolódó események • Jennifer Lopez: Up All Night – Live in 2025

[2025. július 20.

vasárnap 20:00 ] Az ismert táncos vezeti a JLo-koncert előtti flashmobot Molnár Andrea vezeti a JLo-koncert előtti flashmobot Budapesten JLo-láz Budapesten: közös táncra hívják a rajongókat Molnár Andrea vezeti a JLo-koncert előtti flashmobot Budapesten



Flashmobbal készülnek Jennifer Lopez budapesti koncertjére: június 12-én 17 órától Molnár Andrea vezetésével közös táncra hívják a rajongókat Budapestre. A koreográfiát mindenki otthon, egy linkkel ellátott oktatóvideó segítségével sajátíthatja el, a helyszínen csak egy rövid próba lesz, a részvétel ingyenes, előzetes regisztráció nem szükséges.



2025. június 12-én, 17 órától látványos flashmob várja Budapest lakóit és Jennifer Lopez rajongóit. Az esemény különleges apropója a világsztár közelgő koncertje, amelyet július 20-án az MVM Dome-ban tartanak.A szervezők minden lelkes érdeklődőt szeretettel várnak, kortól és tánctudástól függetlenül. "Legyél profi vagy amatőr, és ha szívesen csatlakoznál egy közös koreográfiához, amellyel JLo budapesti látogatását ünnepeljük, ne maradj ki ebből az emlékezetes élményből!"- mondta Molnár Andrea.



A flashmobot nem más vezeti, mint Molnár Andrea, az ország egyik legismertebb táncművésze és táncpedagógusa, aki tánccsapatával a Fever Dance Grouppal együtt vezeti a flashmob-ot és együtt tanítják majd be a könnyen elsajátítható JLo-koreográfiát. Az esemény különlegessége, hogy Köllő Babett is csatlakozik a közös tánchoz.



Arra kérik a résztvevőket, hogy tartsák be az esemény dress code-ját: a lányoktól farmer nadrágot (rövidet vagy hosszút), bézs pólót, valamint bézs vagy fehér cipőt várnak, amelyhez csillogó ékszerek – fülbevalók, nyakláncok, karperecek – is viselhetők. A fiúktól bézs nadrágot (szintén rövidet vagy hosszút), bézs pólót vagy atlétát, bézs vagy fehér cipőt, valamint – ha van – bézs vagy farmer baseballsapkát kérnek.



A cél, hogy mindenki részese lehessen a közös élménynek – azok is, akik korábban még sosem próbálták ki magukat táncosként.



„A tánc a szabadság, az öröm, és az összetartozás ünnepe. Jennifer Lopez pályafutása számomra azt is jelenti, hogy bárki képes lehet kiteljesedni a színpadon, ha van benne elkötelezettség és szenvedély. Most minden JLo-rajongót és táncos kedvű érdeklődőt arra bíztatok, jöjjenek el, merjenek kilépni a komfortzónájukból és ünnepeljünk együtt! A helyszínen mindent megmutatunk lépésről lépésre – nem kell profinak lenni, csak lelkesedés kell” – hangsúlyozta Molnár Andrea, aki közel 25 éve táncol, versenytáncban országos bajnoki címekkel, tévéműsorokban és színpadon egyaránt bizonyított.



A júniusi flashmob az első olyan hazai közösségi esemény, amely közvetlenül kapcsolódik Jennifer Lopez budapesti fellépéséhez. A szervezők szerint „a táncban mindenki egyenlő, és nincs jobb alkalom együtt örülni és mozogni, mint a várva várt JLo-koncert előtt”.



Molnár Andrea hozzátette: „A tánc számomra mindig őszinte, tiszteletteljes és felszabadító beszélgetés, ahol a mozdulatok többet mondanak száz szónál. Meggyőződésem, hogy akár egy flashmob erejéig is hatalmas ereje van az együtt mozdulásnak. Ráadásul Jennifer Lopez zenéje és energiája mindenkit inspirálhat.”



A rendezvény nyitott, mindenkit szeretettel várnak – a részvétel ingyenes, előzetes regisztráció nem szükséges. A helyszínen lehetőség lesz közösen gyakorolni, a koreográfiát a szervezők Molnár Andrea vezetésével mutatják be. Az esemény résztvevői a közös tánccal üzenhetik Jennifer Lopeznek, hogy Magyarország is igazi JLover-bázis, akik már most izgatottan készülnek a nyár legnagyobb popkoncertjére.



Oktatóvideó: https://www.youtube.com/watch? v=iwBV2J_cRr8



A flashmob pontos helyszínét a napokban teszik közzé a szervezők a www.greenstageproduction.com weboldalon pluszban a social média oldalain, valamint a Fever Dance Group és a tagok közösségi média felületein. [2025.06.11.]

