Jön az I. Kárpát-medencei jazz trombitaverseny Ingyenes jazz-trombita verseny 14–24 éveseknek - jelentkezz most, és lépj színpadra Keszthelyen! Verseny célja A Ducsai Szabolcs Tehetséggondozó Program idén először rendezi meg az I. Kárpát-medencei jazz trombitaversenyt, amelynek fő célja a legtehetségesebb fiatal magyar trombitások felkutatása és tehetséggondozása. A szervezők különlegesen fontosnak tartják, hogy a trombita hangszer és a jazz zenei stílus népszerűsítésével új generációkat vonzzanak a műfajhoz. Nevezési határidő és menete

Jelentkezni 2025. június 30-ig lehet e-mailben egy, a Bye Bye Blackbird című jazz standardra improvizált Ducsai Szabolcs-szólót tartalmazó, vágatlan videóformátumú felvétellel (telefonról rögzített videó is elfogadott). A videót a ducsaiszabolcsalapitvany@gmail.com címre kell elküldeni. A részvétel díjmentes, és minden 14–24 éves, magyar állampolgárságú vagy nemzetiségű versenyzőt szeretettel várnak. Zsűri és fordulók

A zsűrielnök Szalóky Béla jazz-trombitaművész, karmester, a zsűritagok között pedig ott lesz Barbinek Gábor (jazz-harsona), Puskás Csaba (trombita), Romhányi Áron (jazz-zongora) és Szalóky Balázs (jazz-trombita). 1. forduló: Videós beküldés 2025. június 30-ig. A beérkezett felvételek alapján a továbbjutók listáját július 7-ig teszik közzé.

2. forduló: Élő bemutatkozás 2025. július 20-án, ahol maximum 10 perces, szabadon választott jazz standardot kell előadni (téma + improvizáció). A választott szám részleteit (cím, hangnem, forma, tempó) legkésőbb július 15-ig kell megküldeni e-mailben a szervezőknek. A kísérőzenekart és a próbaidőpontot a helyszínen (Kesztely) biztosítják, az utazásról azonban a versenyzőknek maguknak kell gondoskodniuk. Díjazás

A díjazottak lehetőséget kapnak, hogy élőben fellépjenek a „A jövő magyar trombitásai” című koncerten 2025. augusztus 23-án a keszthelyi Festetics-kastélyban, hazai élvonalbeli jazzművészek társaságában (például Szalóky Béla, Romhányi Áron, Gájer Bálint és mások). Emellett értékes hangszerdíjakat és továbbtanulási ösztöndíjakat is kiosztanak. Jelentkezz most!

Ne hagyd ki ezt az egyszeri lehetőséget, amellyel nemcsak országos figyelmet kaphatsz, de a hazai jazzélet élvonalába is beléphetsz! Küldd el hangzó anyagodat még ma, és mutasd meg, mit tudsz a trombitán – ingyenesen, támogatással és kiváló zsűri előtt. A határidő közeleg, jelentkezz 2025. június 30-ig a ducsaiszabolcsalapitvany@gmail.com címen! [2025.06.05.]

