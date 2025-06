Hársházi Szabi új dalával indítja be a nyári buli szezont Ismerd meg a slágergyanús 'Hátam mögött' című számot, a hozzá készült klipet, és az új album részleteit! Limuzin, pezsgő, szép lányok, igazi party hangulat Hársházi Szabi új videóklipes dalában, ami az idén júliusban megjelenő „Hangulatok” című albumának beharangozó száma. A hangulatos videóklipen - a nemrégiben Artisjus díjat kapott - Lombos Márton is feltűnik. A slágergyanús „Hátam mögött” című szerzeményt Lombos Márton dalszövegíróval jegyzi közösen Hársházi Szabi, aki 3 évvel ezelőtt adta ki debütáló albumát „Antré” címmel. "Az első lemezem 3 évvel ezelött jelent meg. Azóta készültek és jelentek meg digitális formában single dalok. Ezek a szerzemények és 4 vadonatúj alkotás került fel az albumra (az egyik ez a "Hátam mögött" című dal)." - árulta el Szabi a július 28-án megjelenő lemezről. A Hársházi-Lombos zeneszerző-szövegíró páros már több mint egy évtizede alkot együtt. Anno láthattuk őket közösen a Zenebutik TV csatorna zenés realityjében is. Igazán szórakoztató volt a két alkotó együtt…, úgy mint ebben az új klipben. Itt sem hazudtolják meg magukat. Mondhatni hozzák a tv műsorban megismert formájukat.

