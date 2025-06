Kapcsolatok • Magna Cum Laude Kapcsolódó események • Magna Cum Laude: A régi sziget hány millió szívet...

[2025. június 6.

péntek 20:00 ] Csodálatos átiratok - Big band koncerttel tér vissza a Magna Cum Laude pénteken a Margitszigetre Igazán különleges koncerttel tér vissza a Margitszigeti Színház színpadára a Magna Cum Laude június 6-án. A zenekar ezúttal az ABS Big Band közreműködésével, új hangszerelésben megszólaló ikonikus dalokkal hívja 14 éve nem hallott zenei kalandozásra a közönséget. A koncert előtt Mező Misivel, az együttes énekesével és Kara Misával, szövegíróval és basszusgitárossal beszélgettünk élményekről, új hangzásról és arról, mit jelent számukra ez a kivételes miliő. Aki járt már itt, az tudja, hogy a Margitszigeti Színház nem csupán egy koncerthelyszín. A Duna közepén, a város zajától távol, a természet ölelésében álló színpad olyan különleges atmoszférát teremt, amely egyszerre ad emelkedettséget és meghittséget minden produkciónak. Itt nem harsány díszletek uralják a teret. „A helynek van egy megmagyarázhatatlan vonzereje, ami mindig hatása alá vonja a nézőt” – meséli Mező Misi. „A természet közelsége, a torony, a nézőtér, a világszínvonalú technika és a hely történelme – mind-mind elvarázsol, és méltó helyre emeli a koncertet: az ember lelkébe.” A június 6-i koncert azonban nem csupán a helyszínnek köszönhetően lesz különleges, az együttes ezúttal big band kísérettel, az ABS Big Band közreműködésével lép színpadra. Az ötlet nem újkeletű: billentyűsük, Lesták Marci korábban maga is a katonazenekar tagja volt, s egy gödöllői fellépésen született meg az az elhatározás, hogy együtt zenéljenek. „Miután végignéztük a koncertjüket, rögtön éreztük, hogy ha valami formabontót szeretnénk, azt velük kell megvalósítanunk.” – idézi fel Misi. „Adtunk már pár koncertet együtt és bátran állíthatom, hogy nem csak nekünk, hanem a közönségnek felejthetetlen élmény volt. A dalok áthangszerelését a Big Bandből Grünvald Lászlónak köszönhetjük, aki csodálatos átiratokat csinált.” A koncert címét egyik különösen szép, nosztalgikus dalszövegükből kölcsönözték: „A régi sziget hány millió szívet…”. Kara Misa, a zenekar basszusgitárosa és szövegírója elárulta, hogy az idézet a régi Diáksziget-fesztiválok hangulatát is felidézi: „Az eredeti inspiráció a még a 90-es években megrendezett Diákszigetre vezethető vissza, de természetesen a Margitszigeten megélt rengeteg fantasztikus koncertélményt is magában hordozza. Ez a hely valóban szíveket gyűjtött össze az évek során.” A kérdésre, milyen dalok csendülnek majd fel az estén, Mező Misi határozottan válaszolt: „Minden dalt szívesen játszunk, de most olyanokat válogattunk össze, amelyeknek különösen jól áll a big band hangzásvilág. Természetesen a legnagyobb Magna-slágerek sem maradhatnak el.” A Margitszigeti koncert tehát nem csupán egy este lesz a sok közül. A Magna Cum Laude történetének egy újabb fontos fejezetét írja majd meg ezen a különleges helyszínen, egyedülálló zenei kísérettel. Ahogy Misi fogalmaz: „Ha valaki igazi zenei élményre vágyik, és nem akar 14 évet várni a következőre, szeretettel hívjuk, hogy éljük át együtt ezt a különleges kalandozást.”Aki járt már itt, az tudja, hogy a Margitszigeti Színház nem csupán egy koncerthelyszín. A Duna közepén, a város zajától távol, a természet ölelésében álló színpad olyan különleges atmoszférát teremt, amely egyszerre ad emelkedettséget és meghittséget minden produkciónak. Itt nem harsány díszletek uralják a teret. „A helynek van egy megmagyarázhatatlan vonzereje, ami mindig hatása alá vonja a nézőt” – meséli Mező Misi. „A természet közelsége, a torony, a nézőtér, a világszínvonalú technika és a hely történelme – mind-mind elvarázsol, és méltó helyre emeli a koncertet: az ember lelkébe.” A június 6-i koncert azonban nem csupán a helyszínnek köszönhetően lesz különleges, az együttes ezúttal big band kísérettel, az ABS Big Band közreműködésével lép színpadra. Az ötlet nem újkeletű: billentyűsük, Lesták Marci korábban maga is a katonazenekar tagja volt, s egy gödöllői fellépésen született meg az az elhatározás, hogy együtt zenéljenek. „Miután végignéztük a koncertjüket, rögtön éreztük, hogy ha valami formabontót szeretnénk, azt velük kell megvalósítanunk.” – idézi fel Misi. „Adtunk már pár koncertet együtt és bátran állíthatom, hogy nem csak nekünk, hanem a közönségnek felejthetetlen élmény volt. A dalok áthangszerelését a Big Bandből Grünvald Lászlónak köszönhetjük, aki csodálatos átiratokat csinált.” A koncert címét egyik különösen szép, nosztalgikus dalszövegükből kölcsönözték: „A régi sziget hány millió szívet…”. Kara Misa, a zenekar basszusgitárosa és szövegírója elárulta, hogy az idézet a régi Diáksziget-fesztiválok hangulatát is felidézi: „Az eredeti inspiráció a még a 90-es években megrendezett Diákszigetre vezethető vissza, de természetesen a Margitszigeten megélt rengeteg fantasztikus koncertélményt is magában hordozza. Ez a hely valóban szíveket gyűjtött össze az évek során.” A kérdésre, milyen dalok csendülnek majd fel az estén, Mező Misi határozottan válaszolt: „Minden dalt szívesen játszunk, de most olyanokat válogattunk össze, amelyeknek különösen jól áll a big band hangzásvilág. Természetesen a legnagyobb Magna-slágerek sem maradhatnak el.” A Margitszigeti koncert tehát nem csupán egy este lesz a sok közül. A Magna Cum Laude történetének egy újabb fontos fejezetét írja majd meg ezen a különleges helyszínen, egyedülálló zenei kísérettel. Ahogy Misi fogalmaz: „Ha valaki igazi zenei élményre vágyik, és nem akar 14 évet várni a következőre, szeretettel hívjuk, hogy éljük át együtt ezt a különleges kalandozást.” [2025.06.05.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2025.06.03.]

gabriella szolgáltatás [2025.06.01.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu