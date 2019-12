Képgalériák • Zanzibar A38 koncert Kapcsolatok • Zanzibar

Megnéztük a Zanzibar zenekar születésnapi koncertjét - képekkel December elsején megérkezett a tél, de a hideg, a hó és a vasárnap esti időpont ellenére is megtelt az A38 hajó pinceklubja a Zanzibar együttes 20. születésnapi koncertjére. Hosszú koncert volt, majdnem két és fél órás, Terecskei Rita azonban végig nagyon jól mozgatta és vonta be a közönséget a műsorba. A Nem vagyok tökéletes című dalt a közönség egy tagjával együtt énekelte, a hűséges rajongókat többször is méltatta, valamint gitározott és dobolt is az éneklés mellett. Az ígért sztárvendégek közül Rimóczi Zsola, a Fatal Error énekese igazoltan maradt távol: elment a hangja. Nagy Gábor, a Zanzibar volt gitárosa viszont megjelent és zenélt, a Szép című dalban és a Nem szeretsz alatt is óriási gitárszólókat játszott az együttes jelenlegi tagjaival. A koncert egyetlen hibája az volt, hogy egyáltalán nem volt születésnapi jellege: ugyanazok a dalok hangzottak el, amelyeket a zenekar más koncerteken is játszik, és a dalok között sem voltak visszatekintések, sem személyes történetek, se különösebb felkonferálások (ahogy máskor sem szoktak lenni). A húsz évnyi zenei anyagból viszont teljes áttekintést adtak, a legelső slágerektől kezdve a legújabb dalokig, ahogy elhangzott a még éppen csak bemutatott Eltévedtél című dal is. A koncert végén volt szokás szerint a Szólj már, a ráadásban a Szerelemről szó sem volt és végül a személyes kedvencem, az Érintés - nem kiemelkedő vagy különleges, de jó koncert volt, megérte a vasárnap estét rászánni, ráadásul a hazaúton már a hóesést is csodálhattuk az autó vagy villamos ablakából... Tóth Noémi Dinnes show képekben - klikk a fotóra

