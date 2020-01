Maria Joao kedden Budapesten ad koncertet A portugál dzsessz kiemelkedő alakja, Maria Joao ad koncertet január 28-án kedden a Budapest Music Centerben. Az énekesnő az Ensemble Darcos kamarazenekarral közös lemeze, az Agora muda tudo anyagával és Schubert Pisztrángötösének újraértelmezésével lép fel. Az Agora muda tudo egy olyan dalciklust foglal magában, amely a népzene, a dzsessz és a kortárs zene tájait járja be. A dalok José Luís Peixoto verseinek Nuno Corte-Real által készített megzenésítései, utóbbi a hangszerelés során egyedi és újszerű hangzásokat keresett, tág teret hagyva az improvizációnak - szerepel a BMC által az MTI-hez eljuttatott ajánlóban.



A dalciklus 2018-ban az év zeneműve díjat kapta Portugáliában. Az érzelmes és olykor meghökkentő dalokat Maria Joao virtuóz stílusában hallhatják a nézők. A klasszikus és kortárszenei munkásságáról ismert Ensemble Darcost Corte-Real 2002-ben hozta létre, hogy hozzájáruljon a kamarazene nagy európai zeneszerzői - Beethoven, Brahms, Debussy - megértéséhez.



Maria Joao tizenéves korában sportolónak készült: feketeöves aikidós volt, majd oktatóként az úszásban mélyült el, és csak 27 éves korában vetődött fel benne a gondolat, hogy profi énekes is lehetne. A dzsessz műfaját csak távolról ismerte, amikor felvételt nyert a Hot Club of Lisbonba, ahol a klasszikus dzsesszéneklés elkötelezettje lett. Saját hangját akkor találta meg, amikor zenekara bemutatkozó koncertjén elfelejtett mindent, amit próbáltak, és kénytelen volt improvizálni.



Erre a free jazz kiemelkedő zongoristája, az Opus Jazz Clubban is többször szerepelt Aki Takashe is felfigyelt 1986-ban: duót alapítottak, amivel öt évig turnéztak és két koncertfelvételt adtak ki. Maria Joao a kilencvenes évek elején a portugál népzene és a dzsessz ötvözésével kezdett kísérletezni, ennek első lenyomata a Sol című lemez a Cal Viva zenekarral. 1994-ben szerződést ajánlott neki a rangos Verve lemezkiadó, még az évben kiadta Dancas című albumát, két évvel később pedig a Fábulát Mário Laginha zongoristával.



1998-ban Trilok Gurtu ütőhangszeressel és Wolfgang Muthspiel gitárossal vette fel a Cor című lemezt, amivel Vasco de Gama indiai expedíciója és az indiai kultúra előtt tisztelegtek. 2000-ben a híres énekest, Gilberto Gilt is felvonultató Discovery című anyaggal Brazília felfedezésének 500. évfordulójára emlékezett Maria Joao. Emlékezetes együttműködései közé tartoznak a Bobby McFerrinnel közös koncertjei, ahol érvényesíthette rendkívüli improvizációs tehetségét és expresszív előadói készségét.



A BMC Koncerttermében kíséretében Gaël Rassaert (hegedű), Reyes Gallardo (brácsa), Marco Pereira (cselló), Pedro Wallenstein (nagybőgő), Helder Marques (zongora), Paulo Carmo (trombita), Rui Gama (gitár), Rui Rodrigues és Pedro Oliveira (ütőhangszerek) játszanak, vezényel Nuno Corte-Real. MTI [2020.01.26.]

