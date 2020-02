Képgalériák • Megnéztük ABBA Tribute Showt az Akvárium Klubban

Megnéztük ABBA Tribute Showt az Akvárium Klubban - képekkel A hat, más zenekarokból is ismert zenészből álló, ABBA Tribute Show nevű csapat adott koncertet az Akvárium klubban február 1-jén. A buli részben hasonlított a (szintén fantáziadús nevű) Tribute to ABBA zenekar tavaly márciusi Aréna-koncertjére: mindkét csapat az ABBA dalait játssza élő zenekarral, az eredeti előadókhoz hasonló kinézettel és hangzással. De a két tribute-banda között rengeteg a különbség: a svéd zenekar szinte világsztárként, az egyik leghíresebb ilyen együttesként érkezett Budapestre, a magyar csapat pedig még csak másfél éve alakult, sokkal fiatalabb zenészekből, és ez volt az első önálló budapesti koncertjük. Az eltérő színhely is teljesen másfajta bulit eredményezett: az Akvárium bensőségesebb, egyben lazább hangulatú hely, mint a tízezer fős Aréna, a zenészek személyesen is üdvözölni tudtak egy-egy rokont, tánctanárt vagy barátot... Ráadásul itt szó sem lehetett udvarias üldögélésről: kezdettől fogva mindenki táncolt, bulizott és énekelt. A legnagyobb ABBA slágerek hangzottak el - ha jól számoltam, az első Mamma mia film teljes zenei anyaga megvolt. A két frontember Kaj Bernadett és Paku Patrícia énekesnők - a fiú csapattagoknak jóval kevesebb reflektorfény jutott. Sőt, néhány dalban (The Winner Takes it All, Waterloo) Zdroba Patrik, az X-Faktor döntőse volt a zenekar vendége. Különösebb megfejtést persze nem tudtak hozzátenni az ABBA-jelenséghez: kitűnő dalok, jó hangulat és sok tánc jellemezte a másfél órás műsort, a fiatal együttest pedig reméljük, hogy sokszor láthatjuk még. A Facebookon értesülhetsz a zenekar további fellépéseiről csakúgy, mint az Akvárium klubban rendezett, soron következő koncertekről is. Tóth Noémi Megnéztük ABBA Tribute Showt az Akvárium Klubban - klikk a fotóra [2020.02.04.]