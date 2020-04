Kapcsolatok • Szandi Hamu és gyémánt - Cserháti slágere Szanditól A zenészek fellépések híján közösségi oldalaikon lepik meg a szimpatizánsaikat és töltenek fel „karanténvideókat”. A sokak által szeretett énekesnő sem tesz másképp, hetente lepi meg a közönségét jobbnál-jobb dalokkal. Most egy 1996-ban született Cserháti Zsuzsa slágerrel rukkolt elő. Emlékszem, Tóth Gabi nyilatkozta anno egy „Sztárban sztár leszek” című TV2-es műsorban, mikor az egyik közreműködő adta elő ezt a dalt, hogy az akkori előadáson kívül csak a nővére, Tóth Vera tudja hitelesen előadni a Cserháti dalokat. Szandi előadásában a dalt hallgatva kicsit sincs így, sőt! Hangját, hitelességét nem kérdőjelezném meg, úgy nyúlt a dalhoz, ahogy csak kevesek tudnak… Az énekesenő közösségi oldalán így vezette fel a dalt:

„Sosem felejtem el, amikor életemben először találkoztam Cserháti Zsuzsával. 18 éves voltam és Édesanyámmal lementünk abba a bárba meghallgatni Őt, ahol énekelt. Akkoriban kezdték Őt újra felfedezni. Miután megérkeztünk, leültünk egy boxba. Egyszercsak megszólalt a zene és az apró színpadra kilépett nagy fekete ruhában és elkezdett énekelni.... Leesett az állunk! Hihetetlen erő áradt belőle... A műsor végén odajött hozzám és beszélgettünk. Nagyon kedves volt! Boldogan mondtam neki, hogy milyen jó, hogy végre újra hallhatjuk majd Őt a rádióban, láthatjuk a tv-ben és még lemeze is lesz. Erre Ő megfogta a kezemet, mélyen a szemembe nézett és csak ennyit mondott: -Tudod Szandikám... csak az a baj, hogy már későn jött...

2013-ban, a Sztárban Sztár című műsor legelső adásában énekeltem ezt a dalt az Ő bőrébe bújva. Elképesztő érzés volt! Úgy éreztem, mintha végig láthatatlanul ott állt volna mellettem. Ennyi év után most újra elénekeltem. Fogadjátok szeretettel. Szóljon a dal az Ő emlékére.❤" [2020.04.07.]

