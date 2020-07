Kapcsolatok • Magyarock Dalszínház Szép nyári nap a Budai Parkszínpadon Tini-dal, Santa Maria, Holnap hajnalig, Pago pago, Ha szombat este táncol...csak pár fergeteges sláger a fergeteges Neoton musicalből, amely idén nyáron a Budai Szabadtéri Színházban is őrült bulizásra készteti a Kedves Közönséget, hiszen ha itt a nyár, akkor esély is van arra, hogy ez a nap egy Szép Nyári Nap legyen! 1973 nyara. Egy középiskolai osztály Panni néni, az osztályfőnök vezetésével építőtáborba utazik, egy a jugoszláv határ mentén fekvő falu, Bácsszentmária paradicsomfeldolgozó üzemében fognak két hetet eltölteni. Velük utazik Juli, Panni néni lánya és a már érettségizett, az egyetemi felvételéről szóló értesítést váró Péter is.



Péter úgymond halmozottan hátrányos helyzetű. Apja 1956-ban disszidált, édesanyja hatéves korában meghalt, azóta a nagyanyja neveli. Egyrészt apja távozása, másrészt saját renitens viselkedése miatt megbízhatatlannak számít, az államvédelem titokban jelentéseket kap róla.



A csapatot az üzemben Anti bácsi, az igazságos, de meglehetősen szigorú üzemvezető fogadja. A napirend: ébresztő reggel ötkor, utána torna, mosakodás, reggeli, majd jön a paradicsomfeldolgozó üzemben a munka. A lényeg persze a szabad délutánokról és estékről, a bulizásról és szerelemről szól. Folyamatosak a próbálkozások, kudarcok, sikerek, csalódások. Eközben Juli és Péter között szerelem szövődik.



Péter levelet kap, miszerint a felvételije sikeres volt, ennek ellenére helyhiány miatt nem veszik fel, persze ennek valószínűleg nem a helyhiány, hanem Péter úgymond megbízhatatlansága az oka. Elhatározza, hogy a közeli jugoszláv határon átszökik és disszidál, még Juli szerelme sem állhat útjában. Egy osztálytársa azonban kihallgatja őket, jelenti a két fiatal szerelmét és Péter disszidálási terveit.



A táborban derül ki, hogy az elvált és magányos Panni néni és az egyedülálló Anti bácsi húsz évvel korábban Leningrádban már találkoztak, egy rövidebb kapcsolat is volt köztük. A helyi Kishalász vendéglőben a két magányos ember között újra feltámadnak az érzelmek.



A táborba váratlanul egy katonás, parancsoláshoz szokott férfi érkezik, Kovács elvtárs. Panni néni döbbenten ismeri fel benne volt férjét, Juli apját, aki valahonnan megtudta Juli és Péter kapcsolatát és azonnal eltiltja Julit Pétertől, mint gyanús elemtől. Juli először az anyját hibáztatja, feltételezi, hogy ő árulta be őket.



A két hetes tábor fénypontja a Pesti Művésznő fellépése, Péter is ezen az estén akar szökni. Egy magyarázó búcsúlevelet is hagy maga után, ami Kovács kezébe kerül, akinek van olyan egy titka, amit senki, még volt felesége sem tudott róla. A rendőrség államvédelmi osztályának a századosa, már régóta figyelteti Pétert. Noha Juli miatt magánemberként az sem bánná, ha Péter sikeresen távozna, a disszidálás miatt hivatalból elrendeli a tábor másnap reggeli bezárását.



A fiatalok számára marad még egy éjszaka, azt bulizással töltik. Noha azt hiszik, hogy Péter már rég átjutott a határon, ő visszatér. Ennek egyik oka a Juli iránt érzett szerelme, a másik pedig Juli korábbi számonkérése, mi lenne az országgal, ha mindenki elmenne, aki változást akar.



Az osztály a reggeli vonattal hazautazik, Juli és Péter együtt maradnak.



A Magyarock Dalszínház vendégjátéka!



SZEREPOSZTÁS:

A fiatalok:

Varga Péter, most érettségizett, apja disszidált – TÖRÖK TAMÁS/MÉSZÁROS TAMÁS

Kovács Juli, negyedikes, eminens tanuló, KISZ-titkár – KUCZMANN ÁGNES/TAR GABRIELLA

Földi Sándor, Sanya, osztályismétlő, sportoló – BENE ZOLTÁN/BUDAI MÁRTON ZOLTÁN

Kiss Viktória, Ria, Sanya szerelme, a „bombázó” – KISFALUDY ZSÓFIA/ ENYINGI ZSÓFIA

Balogh István, Öcsi, szemüveges vézna srác – PAPP CSABA/SZABÓ DÁVID

Papp Margit, Margó, molett lány, Juli barátnője – FEJES SZANDRA/TÓTH DOROTTYA

A felnőttek:

Kovácsné Szabó Anna, Panni néni, Juli anyja, orosztanár - BODNÁR VIVIEN/RUTTKAY LAURA

Tóth Antal, a TSZ melléküzemágának vezetője, az építőtábor parancsnoka – FARAGÓ ANDRÁS/GERDESITS FERENC/KÓSA ZSOLT

Nagy Rózsika, szakácsnő az építőtáborban – SIPOS JUDIT

Kovács Jenő, Panni néni elvált férje, külügyi dolgozó – KÓSA ZSOLT/KRNCAN MILÁN

A Pesti Művésznő – ESZLÁRI JUDIT/SCHUPP GABRIELLA

Továbbá:

BOGI – CSENGERI ZSANNA

NÓRI – CSIZMADIA EDINA

SZABOLCS – ONDRIK JÁNOS

Zenekar: EGRI ZOLTÁN, HORVÁTH ÁKOS, MEDVECZKY SZABOLCS,

PÉCSVÁRADI ZOLTÁN, SERESS CSABA

Zenei asszisztens: PÉCSVÁRADI ZOLTÁN

Zenei vezető: MEDVECZKY SZABOLCS

Kellék: SZARVASSY CSABA ZSOLT

Jelmez: MÁSIKNÉ VIZELI ANITA

Szinpadkép: VIZELI CSABA

A rendező munkatársa: KORMÁNYOSI MIKLÓS

Rendező: BAKÓ GÁBOR – VIZELI CSABA

Jegyvásárlás [2020.07.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Meyer 7M altszaxofon fúvóka zenész » fafúvós [2020.07.18.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu