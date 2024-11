Az Electric Callboy 2025-ben már az MVM Dome-ba tér vissza! Szintet lépett az Electric Callboy: a legutóbbi, teltházas budapesti bulijuk után a srácok legközelebb már az MVM Dome-ban csapatják: a német schlager-core brigádot 2025. november 24-én csíphetjük el. Az elképesztő energiájú és teljesen őrült német zenekar, az Electric Callboy minden korábbinál nagyobb világ körüli turnét jelentett be, ami felejthetetlen élményt ígér a rajongóknak, a megszokott lüktető ütemekkel, lehengerlő riffekkel és megállíthatatlan energiával. Meg persze azzal a bizonyos ritmussal.



A csapat a kontinensen már évek óta arénákat tölt meg, és most nálunk is erre készülnek: tavalyi, teltházas budapesti koncertjükről többen kint maradtak, de jövőre az MVM Dome-ban biztos mindenki befér hypa-hypázni.







„Alig várjuk, hogy útnak induljunk, és elhozzuk ezt a show-t rajongóinknak szerte a világon – állt a fiúk közleményében. – Minden koncert egy hatalmas ünnep lesz, és izgatottan készülünk arra, hogy felejthetetlenné tegyük az estéket. Rengeteget dolgoztunk új anyagon és különleges meglepetéseken, hogy ez legyen életünk legnagyobb, legenergikusabb turnéja.” A srácok friss nótájában amúgy egy másik nem mindennapi metal alakulattal, a japán Babymetal lányokkal Ratatáztak egy közöset.







A csapat a kontinensen már évek óta arénákat tölt meg, és most nálunk is erre készülnek: tavalyi, teltházas budapesti koncertjükről többen kint maradtak, de jövőre az MVM Dome-ban biztos mindenki befér„Alig várjuk, hogy útnak induljunk, és elhozzuk ezt a show-t rajongóinknak szerte a világon – állt a fiúk közleményében. – Minden koncert egy hatalmas ünnep lesz, és izgatottan készülünk arra, hogy felejthetetlenné tegyük az estéket. Rengeteget dolgoztunk új anyagon és különleges meglepetéseken, hogy ez legyen életünk legnagyobb, legenergikusabb turnéja.” A srácok friss nótájában amúgy egy másik nem mindennapi metal alakulattal, a japánlányokkalegy közöset. A TEKKNO vonat a világturné részeként 2025. november 24-én érkezik Budapestre, hogy letegye névjegyét az MVM Dome színpadán, két vendégzenekar fellépése után. A CONCERTO Music bemutatja:

2025. november 24., hétfő 18 óra

Budapest, MVM Dome

Electric Callboy koncert + vendégek

Jegyek 2025. november 24., hétfő 18 óraBudapest, MVM DomeElectric Callboy koncert + vendégek [2024.11.21.] Megosztom: