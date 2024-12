Ne legyen bűntudatod, ha nem vagy folyamatosan produktív! Az Engedj be! című négyrészes videósorozat azért jött létre, hogy ismert zenészek személyes történetein keresztül mutasson be olyan fontos témákat, amik a mentális egészség alapvető pillérei lehetnek. Míg az első részben a szorongás problémakörét járták körbe, a most megjelenő kisfilmben Miller Dávid, Moriones, Lil Frakk és Schoblocher Barbara (Blahalouisiana) segítségével a motiváció témáját dolgozzák fel. A Budapest Park egyik fontos célja, hogy tudatosan támogassa a fiatalokat, és különös figyelmet szenteljen lelki egészségük megőrzésének. Így született meg az Engedj be! című minisorozat ötlete, amelynek elkészítésében szakmai segítséget is kaptak a Mindset Pszichológia csapatától. A négy különálló epizódban négy nagy témakört járnak körbe - míg az első rész a szorongásra koncentrált, a most megjelent második kisfilm a motivációt dolgozza fel. Olyan társadalomban élünk, amely elvárja a teljesítményt. Elvárás, hogy fókuszáltak, motiváltak és produktívak legyünk legalább napi 8 órában, heti öt alkalommal, mindenféle kétség és kérdés nélkül. Azt érezzük, hogy mindenből átlag felett kell teljesítenünk, holott lehetetlen mindenkinek mindenben jónak lennie - még ha rengeteg felületen azt is próbálják lenyomni a torkunkon, hogy ez igenis normális. Ezúttal Miller Dávid, Moriones, Lil Frakk és Schoblocher Barbara (Blahalouisiana) személyes történetei bizonyítják azt, hogy bár kívülről úgy tűnhet, sokan a kisujjukból rázzák ki az eredményeiket, valójában mindannyian tele vagyunk kérdésekkel. A teljesítménykényszer, a soha szűnni nem akaró megfelelési vágy pedig könnyen kiégéshez vezethet. Az Engedj be! című sorozat tehát nem szakmai iránymutatás, hanem a kisfilmekben megszólaló zenészek életútjának és élettapasztalatának részletei, tanulságai. Célja, hogy párbeszédet nyisson olyan problémákról, amelyek ott vannak a mindennapjainkban. A videósorozat szakmai együttműködő partnere a Mindset Pszichológia és a Kék Vonal, szakmai partnere az Unicef Magyarország, rendezője Lippai Balázs, a beszélgetések moderátora pedig a Park FM szerkesztője, a pszichológia alapképzést végzett Mencseli Dóra volt. Ha nincs hova fordulnod, hívd fel a Kék Vonalat: 116 111 (anonim, 0-24, ingyenes)!

Ha elmúltál 24 éves, a Lelki Elsősegély Telefonszolgálat fogadja hívásodat, ingyenesen. 116 123. [2024.12.03.]