Tandi Flora - Csak egy hívás: dalszöveg, videoklip A "Csak egy hívás" című dalhoz egy különleges stúdióvideó készült Tandi Flora új szólódala a 112-es segélyhívót népszerűsítő kampány részeként a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság kiemelt programja. A Bűnmegelőzési Osztály által koordinált társadalmi célú felhívást az ORFK Ügyeleti Főosztálya is támogatta. Tandi Flora énekesnő korábban is foglalkozott dalai témájában társadalmi kérdésekkel, mint az önvizsgálat fontossága a mellrák szűrése érdekében, vagy a kapcsolati erőszak felszámolása, az egyenjogúság erősítése. Így nem meglepő, hogy a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság megkeresésére azonnal igent mondott, hiszen ez a dal lett a "112 - Tudd, hogy segíthess", két éve tartó komplex prevenciós program záróakkordja. A 112-es segélyhívószám kerül ezúttal a fókuszba a "Csak egy hívás" című dalban, melynek szövegrészletére pályázatot írt ki a Bűnmegelőzési Osztály. Florának személyes élménye is fűződik a segélyhívóhoz, hiszen néhány évvel ezelőtt egy hívással mentett meg egy életet. "Épp indultam el otthonról, mikor az ajtómon kilépve vettem észre, hogy a lépcsőház padkáján egy hölgy fekszik eszméletlenül. Próbáltam felkelteni, de sajnos hasztalan, ráadásul nem mertem nagyon megmozdítani, nehogy nagyobb bajt okozzak. Azonnal hívtam a 112-t, részletesen elmondtam, mit tapasztalok, ők pedig küldték a mentőt, amely, mint utóbb kiderült, a hölgy életét mentette meg." Tandi Flora célja, hogy a fiatal korosztályban is tudatosuljon, "csak egy hívás, hogy megmentővé válj". A dal készítésébe a szegedi Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjait is bevonta, akik kórusként erősítik a kampánydal üzenetét.



Mikor érzed, hogy egy élet a kockán a tét, Mikor lépnél, de félsz még, hogy nincs ki megvéd. Mikor bárhol, nagyon távol, csak máshol lennél, És a vészben, nem egészen vagy eszméletnél. Talán az élet nem kímél, De van ki elkísér... Egyszer élünk és félünk, a baj ránk talál, Hogyha hős kell, hát légy te a hős! Csak egy hívás, hogy egyszer megmentővé válj, Most a jelszó az egy egy kettő! Magadban harcod sose vívd, Ha hívod, megoldod! Indulnak hozzád csak hívd! Ha tűz van, eloltod! Magadban harcod sose vívd, Ha vész van, feloldod! Indulnak hozzád, csak hívd! Segíthetsz, bemondod! Mikor érzed, hogy egy élet a kockán a tét, És a zajban vagy a bajban már eltévedtél. Te irányíts, sose háríts, légy támasz, ha kell, Mert aki szólna, szabadulna, de nem bírja el. Talán az élet megkímél, És van ki elkísér... Egyszer élünk és félünk, a baj ránk talál, Hogyha hős kell, hát légy te a hős! Csak egy hívás, hogy egyszer megmentővé válj, Most a jelszó az egy egy kettő! Magadban harcod sose vívd, Ha hívod, megoldod! Indulnak hozzád csak hívd! Ha tűz van, eloltod! Magadban harcod sose vívd, Ha vész van, feloldod! Indulnak hozzád, csak hívd! Segíthetsz, bemondod! Törékeny élet, kőkemény szavak: Ha időben lépsz, életben maradsz. A vészhelyzet lottóján egy szám a nyerő, Az életet mentő száztizenkettő. Egyszer élünk és félünk, a baj ránk talál, Hogyha hős kell, hát légy te a hős! Csak egy hívás, hogy egyszer megmentővé válj Most a jelszó az egy egy kettő! Magadban harcod sose vívd, Ha hívod, megoldod! Indulnak hozzád csak hívd! Ha tűz van, eloltod! Magadban harcod sose vívd, Ha vész van, feloldod! Indulnak hozzád, csak hívd! Segíthetsz, bemondod! Indulnak hozzád, csak hívd... Indulnak hozzád, csak hívd... [2020.09.29.]