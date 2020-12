A magyar punkegyüttesnek emberségből csillagos ötös!

Zenésztársuk javára jótékonykodnak a szókimondó komlói kutyák

Tökéltes példát szolgáltat a Rózsaszín Pittbull legénysége a régi mondásra, miszerint ne ítélj elsőre: a hírhedt lókötők ugyanis bajba jutott zenésztársukon szeretnének segíteni.



A hazai punkmozgalom egyik kötelezőjeként is emlegetett CPG egykori frontembere, Haska Béla bajban van - hiába épült fel korábbi agyvérzésből, se munkája, se lakása nincsen azóta, egy lakókocsiban tengeti a napjait. Kollégái pedig azt szeretnék megelőzni, hogy a zord téli hónapokat is egyedül, elhagyatva, a hideg vagonban kelljen töltenie. A nemes cél érdekében - az eddig inkább a botrányairól és sokat kritizált, megosztó zenéjéről híres Rózsaszín Pittbull csapata örökzöld "Bélás" nótáit adja ki lemezre gondolva, a haszon pedig teljes egészében a bajba jutott ikont illeti majd.



A legendás Béla-éra dalait csokorbaszedő exkluzív kiadás előreláthatólag 2021 január végén kerül hivatalosan piacra, de már most, az ünnepek előtt 999 Ft-os áron előrendelhető, hogy a jótett minél hamarabb célba érhessen.

[2020.12.17.]